Risparmia 350€ sul notebook MSI Modern 15 (Intel Core)

Perfetto per il lavoro, lo studio e l’intrattenimento, il notebook MSI Modern 15 è in sconto di ben 350 euro grazie all’offerta proposta da Amazon. Bello da vedere, con dimensioni compatte e una notevole potenza di calcolo, è l’affare di oggi per chi è alla ricerca di un nuovo portatile da mettere sulla scrivania.

Il notebook MSI Modern 15 a -350€: CHE AFFARE

Diamo uno sguardo al comparto hardware e alle sue specifiche tecniche: troviamo un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, il processore Intel Core i5-1235U con chip grafico Intel Iris Xe, 8 GB di RAM DDR4, un’unità SSD PCIe da 512 GB per il salvataggio dei, i moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth per la connettività wireless, una webcam con microfono, altoparlanti, tastiera con layout italiano, porte USB Type-A e USB-C, lettore microSD, uscita video HDMI, jack audio e autonomia elevata. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

MSI Modern 15 al prezzo finale di soli 499 euro, nella configurazione appena descritta, è un affare. Lo sconto di 350 euro (-41%) è applicato in automatico dall’e-commerce.

Se decidi di ordinarlo ora, il notebook sarà a casa tua entro 48 ore al massimo, con spedizione gratuita e consegna curata dalla rete logistica di Amazon. Si tratta di un’ottima occasione per acquistare un portatile di alto livello, approfittando di un notevole risparmio. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.