Risparmia 380€ sul top di gamma Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25 è tra gli smartphone che quest’anno hanno alzato l’asticella nel segmento top di gamma, combinando prestazioni di alto livello con un design compatto ed elegante. Oggi lo trovi in sconto di 380 euro su eBay. Tra i punti di forza vale la pena citare il display Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici con risoluzione Full HD+ (2340×1080 pixel) e refresh rate da 120 Hz oltre al processore Snapdragon 8 Elite, affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna per gestire senza sforzo multitasking, gaming e app professionali. Ci sono anche la connettività 5G con supporto eSIM e una batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida.

Samsung Galaxy S25 è in sconto di 380 euro

Sul fronte fotografico, vanta una tripla fotocamera da 50+12+10 megapixel sul retro, con zoom ottico 3x e registrazione video a risoluzione 8K, ideale per immortalare ogni momento con la massima qualità. Il tutto è racchiuso in uno chassis sottile da appena 7,2 millimetri e dal peso contenuto in 162 grammi, protetto dal resistente vetro Gorilla Glass Victus 2. La presenza di funzionalità come il Wi-Fi avanzato, il Bluetooth, il GPS e il chip NFC lo rendono uno strumento completo anche per la produttività quotidiana. A completare il quadro ci sono il sistema operativo Android e la suite Galaxy AI dedicata all’intelligenza artificiale. Scopri di più nella scheda completa.

Devi solo inserire il codice PSPRGIU25 nell’apposito campo prima di effettuare il pagamento, come mostrato qui sotto, per ottenere uno sconto totale di 380 euro e acquistare lo smartphone top di gamma Samsung Galaxy S25 al prezzo finale di soli 609 euro. Da listino ufficiale costerebbe 989 euro, dunque il risparmio è notevole.

L’offerta è proposta da un venditore professionale con sede in Italia e che ha già ricevuto oltre 20.000 feedback positivi dai clienti su eBay. C’è anche la consegna gratuita: ordinalo adesso per riceverlo direttamente a casa tua entro pochi giorni. La colorazione è Navy, quella visibile nelle immagini allegate.