Risparmia 450€ sulla smart TV Samsung 50", ma fai presto: scorte limitate

La festa delle offerte di Primavera ti offre il miglior buongiorno con uno sconto eccezionale. La smart TV Samsung da 50″ Neo QLED 4Kè in promozione a soli 399€ su Amazon. Se la vuoi, la devi acquistare subito perché le scorte sono limitate e stanno scomparendo a vista d’occhio. Con uno sconto del 53%, il prezzo è sgretolato e pronto per farti completare l’acquisto in carrello: cosa aspetti?

Smart TV Samsung da 50″ rende la casa come un cinema

Bella e super moderna, la smart TV Samsung Neo QLED è un modello ambitissimo, forse tra i più ricercati. Con il suo design lineare, super sottile e un piede che occupa pochissimo spazio, puoi esibirla in salotto e goderti ore e ore di intrattenimento senza batter ciglia. Infatti, la sua qualità è così elevata che ti permette di entrare nel vivo dell’azione, vivendo ciò che viene narrato sullo schermo come se fosse realtà. Questo modello risale al 2025, dunque è anche nuovo di zecca e include al suo interno tutti i plus utili per un utilizzo senza compromessi. Ad esempio c’è il sistema operativo semplicissimo da utilizzare con cui accedere a tutte le app per lo streaming, giochi e programmi.

Quali sono le specifiche tecniche di questo televisore Samsung?

Il pannello è Mini LED con ampiezza di 50 pollici;

la risoluzione è 4K e viene supportata da un processore 4K AI Upscaling;

e viene supportata da un processore 4K AI Upscaling; l’impianto audio è dotato di tecnologie accessorie come Object Tracking Sound Lite e Adaptive Sound Pro per un suono cucito su misura;

e per un suono cucito su misura; le opzioni di AI sono totalmente personalizzabili attraverso l’AI Mode;

le tecnologie accessorie contano Neo Quantum HDR+, Dolby Atmos e sistema gaming Motion Xcelerator 144Hz.

Dalla più semplice televisione al divertimento con la tua console gaming: la Neo QLED di Samsung è perfetta in ogni occasione.

L’offerta è su Amazon

Lo sconto del 53% andato online ora è un’occasione più unica. Acquista la tua smart TV Samsung Neo QLED da 50″ a soli 399€ prima che le scorte vadano sold out, risparmi 450€ subito.