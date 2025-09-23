Risparmia 460 euro su iPad Air 13 con Apple M2 (1 TB)

Ti segnaliamo la super offerta di Amazon che taglia il prezzo dell’iPad Air da 13 pollici con chip Apple M2. Non è il modello base, ma la versione Wi-Fi + Cellular dotata di connettività 5G e con 1 TB di memoria interna per l’archiviazione. Grazie alla promozione in corso la puoi acquistare con uno sconto di 460 euro rispetto al listino ufficiale. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile.

Super offerta Amazon per iPad Air con Apple M2

Tra le specifiche tecniche figurano il display Liquid Retina con tecnologia True Tone e rivestimento antiriflesso, il cuore pulsante formato da CPU 8-core, GPU 9-core e Neural Engine 16-core, la fotocamere posteriore da 12 megapixel con registrazione video 4K, quella frontale Center Stage da 12 megapixel con gestione automatica dell’inquadratura, Touch ID, connettore USB-C, altoparlanti stereo disposti in orizzontale e autonomia elevata. Il sistema operativo è ovviamente iPadOS 26 con pieno supporto all’intelligenza artificiale della suite Apple Intelligence. Scopri di più nella pagina dedicata.

Grazie allo sconto di 460 euro sul listino puoi acquistare l’iPad Air da 13 pollici con chip Apple M2 al prezzo di 1.249 euro invece di 1.709 euro come da listino ufficiale. Il risparmio è notevole, considerando che si tratta del modello di punta con 1 TB di memoria interna e connettività 5G per accedere a internet anche quando sei in viaggio, lontano da casa o dall’ufficio.

Scegli la colorazione che preferisci tra Galassia, Blu e Grigio siderale, la spesa finale non cambia. Sono tutte disponibili subito con la consegna gratis. Attenzione al sold out, la promozione interesserà a molti.