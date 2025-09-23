 Risparmia 460 euro su iPad Air 13 con Apple M2 (1 TB)
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Risparmia 460 euro su iPad Air 13 con Apple M2 (1 TB)

Questa offerta di Amazon ti dà la possibilità di risparmiare ben 460 euro sull'iPad Air da 13 pollici con Apple M2, nella versione da 1 TB.
Risparmia 460 euro su iPad Air 13 con Apple M2 (1 TB)
Tecnologia Mobile
Questa offerta di Amazon ti dà la possibilità di risparmiare ben 460 euro sull'iPad Air da 13 pollici con Apple M2, nella versione da 1 TB.

Ti segnaliamo la super offerta di Amazon che taglia il prezzo dell’iPad Air da 13 pollici con chip Apple M2. Non è il modello base, ma la versione Wi-Fi + Cellular dotata di connettività 5G e con 1 TB di memoria interna per l’archiviazione. Grazie alla promozione in corso la puoi acquistare con uno sconto di 460 euro rispetto al listino ufficiale. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile.

Compra iPad Air 13 (M2) in offerta

Super offerta Amazon per iPad Air con Apple M2

Tra le specifiche tecniche figurano il display Liquid Retina con tecnologia True Tone e rivestimento antiriflesso, il cuore pulsante formato da CPU 8-core, GPU 9-core e Neural Engine 16-core, la fotocamere posteriore da 12 megapixel con registrazione video 4K, quella frontale Center Stage da 12 megapixel con gestione automatica dell’inquadratura, Touch ID, connettore USB-C, altoparlanti stereo disposti in orizzontale e autonomia elevata. Il sistema operativo è ovviamente iPadOS 26 con pieno supporto all’intelligenza artificiale della suite Apple Intelligence. Scopri di più nella pagina dedicata.

Cosa c'è nella confezione dell'iPad Air con chip Apple M2

Grazie allo sconto di 460 euro sul listino puoi acquistare l’iPad Air da 13 pollici con chip Apple M2 al prezzo di 1.249 euro invece di 1.709 euro come da listino ufficiale. Il risparmio è notevole, considerando che si tratta del modello di punta con 1 TB di memoria interna e connettività 5G per accedere a internet anche quando sei in viaggio, lontano da casa o dall’ufficio.

Apple iPad Air 13″ (M2): display Liquid Retina, 1TB, fotocamera frontale orizzontale da 12MP, fotocamera posteriore da 12MP, Wi Fi 6E + 5G con eSIM, autonomia di un giorno intero — Galassia

Compra iPad Air 13 (M2) in offerta

Scegli la colorazione che preferisci tra Galassia, Blu e Grigio siderale, la spesa finale non cambia. Sono tutte disponibili subito con la consegna gratis. Attenzione al sold out, la promozione interesserà a molti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Tre microSD da 64 GB a PREZZO STRACCIATO: l'affare Netac

Tre microSD da 64 GB a PREZZO STRACCIATO: l'affare Netac
eBay propone il tablet Samsung Galaxy Tab A9+ in sconto (codice)

eBay propone il tablet Samsung Galaxy Tab A9+ in sconto (codice)
Samsung Galaxy S26 Ultra avrà il display più innovativo di sempre

Samsung Galaxy S26 Ultra avrà il display più innovativo di sempre
Apple iPhone 15 (quasi) GRATIS su eBay: ultimi pezzi disponibili

Apple iPhone 15 (quasi) GRATIS su eBay: ultimi pezzi disponibili
Tre microSD da 64 GB a PREZZO STRACCIATO: l'affare Netac

Tre microSD da 64 GB a PREZZO STRACCIATO: l'affare Netac
eBay propone il tablet Samsung Galaxy Tab A9+ in sconto (codice)

eBay propone il tablet Samsung Galaxy Tab A9+ in sconto (codice)
Samsung Galaxy S26 Ultra avrà il display più innovativo di sempre

Samsung Galaxy S26 Ultra avrà il display più innovativo di sempre
Apple iPhone 15 (quasi) GRATIS su eBay: ultimi pezzi disponibili

Apple iPhone 15 (quasi) GRATIS su eBay: ultimi pezzi disponibili
Davide Tommasi
Pubblicato il
23 set 2025
Link copiato negli appunti