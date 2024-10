Risparmia 650 euro sul laptop Samsung Galaxy Book3 360

Non perdere lo sconto di 650 euro sul listino e acquista Samsung Galaxy Book3 360 a un prezzo molto conveniente. È un laptop con design convertibile che può essere utilizzato in diverse modalità, a seconda dell’esigenze. Tra i punti di forza ci sono il peso inferiore a 1,2 Kg e il pennino S Pen in dotazione per scrivere, disegnare e prendere appunti a mano libera sullo schermo.

Maxi sconto per il laptop Samsung Galaxy Book3 360

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con licenza Microsoft per ricevere gli aggiornamenti non appena distribuiti. Di seguito riportiamo le specifiche tecniche principali, rimandando alla pagina dedicata per tutte le altre informazioni.

Display da 13,6 pollici con pannello Super AMOLED e risoluzione Full HD;

processore Intel Core i5-1340P con chip grafico Intel Iris Xe Graphics;

8 GB di RAM LPDDR4x e SSD NVMe da 256 GB;

connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.1;

altoparlanti stereo con Dolby Atmos;

webcam Full HD con doppio microfono;

tastiera retroilluminata;

batteria da 61,1 Wh con autonomia elevata.

Perfetto per il lavoro, Samsung Galaxy Book3 360 ha tutto ciò che serve anche per la navigazione, lo studio e il tempo libero. Se lo ordini subito, lo potrai mettere sulla tua scrivania già entro domani, grazie alla consegna gratuita in un solo giorno. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon. La colorazione è Graphite.

Grazie allo sconto di 650 euro, hai la possibilità di acquistare il laptop con design convertibile al prezzo finale di 749 euro invece di 1.399 euro come da listino ufficiale. Come anticipato, il pennino S Pen è incluso nella confezione, insieme al caricabatteria da 65 W con cavo da USB-C a USB-C.