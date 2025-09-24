 Risparmia 80 € oggi: backup cloud completo con Total Drive
Con Total Drive Premium hai backup cloud sicuro a soli 19 € per 12 mesi, con incluso Total Adblock e TotalAV, garanzia di rimborso e sconto 80%.
Con Total Drive Premium hai backup cloud sicuro a soli 19 € per 12 mesi, con incluso Total Adblock e TotalAV, garanzia di rimborso e sconto 80%.

Proteggere foto, video e documenti non è mai stato così semplice e accessibile. Con l’offerta speciale Total Drive Premium, hai a disposizione un servizio di backup cloud completo, sicuro e garantito, a un prezzo imbattibile: solo 19 € per 12 mesi, con uno sconto immediato dell’80% rispetto alla tariffa standard di 99 €.

Scopri l’offerta di Total AV

Tutto il valore di Total Drive a un prezzo ridotto

Con l’abbonamento annuale, oltre al backup illimitato dei tuoi file più importanti, ricevi inclusi senza costi aggiuntivi:

  • Total Adblock: per navigare senza pubblicità fastidiose, migliorando velocità e sicurezza online.

  • TotalAV™: una protezione avanzata contro virus, malware e minacce informatiche.

Una combinazione di strumenti che ti permette non solo di salvaguardare i tuoi dati personali, ma anche di migliorare la tua esperienza digitale quotidiana.

Scopri l’offerta di Total AV

Garanzia e semplicità

L’attivazione è immediata e sicura, con pagamento protetto anche tramite PayPal. Inoltre, la formula include una garanzia di rimborso entro 30 giorni, che ti permette di provare il servizio senza rischi. Se non sei soddisfatto, puoi richiedere un rimborso completo in qualsiasi momento nel primo mese.

Perché approfittarne ora

Questa offerta speciale è valida solo per i nuovi clienti e consente di risparmiare 80 € nel primo anno. Alla scadenza, l’abbonamento si rinnova automaticamente a 99 € l’anno, ma puoi annullare in qualunque momento tramite il portale online. Proteggere i tuoi ricordi digitali e i tuoi documenti di lavoro non è mai stato così conveniente: un piccolo investimento per una sicurezza totale. Per conoscere i dettagli e attivare l’offerta Total Drive Premium clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 set 2025

Lucrezia Cerbara
