Risparmia con Hype: la carta ideale per i tuoi viaggi estivi

Se stai pianificando un viaggio all’estero per questa estate, la carta Hype potrebbe essere il tuo miglior alleato per gestire il tuo budget. Hype è una banca digitale innovativa che offre una vasta gamma di servizi finanziari attraverso un’app per smartphone, rendendo le tue transazioni all’estero semplici, sicure e convenienti.

I vantaggi di scegliere Hype per pagare all’estero

Viaggiare con Hype significa poter fare acquisti all’estero in modo facile e sicuro. La carta supporta i pagamenti contactless tramite Apple Pay e Google Pay, il che significa che puoi pagare semplicemente avvicinando il tuo smartphone al terminale di pagamento. Questo è particolarmente utile quando sei in giro per città straniere e desideri evitare di maneggiare contanti. In più, per le transazioni superiori a un certo limite, variabile a seconda del paese, ti sarà richiesto di inserire il PIN, garantendo un ulteriore livello di sicurezza. Tieni presente che il limite cumulativo per le operazioni contactless è di 150€ per transazioni consecutive, quindi potrai gestire i tuoi acquisti quotidiani senza problemi.

Uno dei principali vantaggi di Hype è la possibilità di prelevare denaro senza commissioni in tutto il mondo, un’opzione disponibile per i titolari dei conti Hype Next e Premium. Questa funzione ti permette di avere sempre accesso ai contanti, indipendentemente dal paese in cui ti trovi.

Un ulteriore vantaggio di viaggiare con Hype è l’assicurazione inclusa per i titolari dei conti Premium. Questa copertura ti offre una maggiore tranquillità durante i tuoi viaggi, proteggendoti da eventuali inconvenienti come la perdita del bagaglio o gli imprevisti medici. Per scoprire i vari vantaggi a seconda del piano che scegli e conoscere dettagli e costi ti invitiamo a cliccare sul pulsante qui sotto. Ti anticipiamo che i piani sono 3, da quello gratis fino al Next che costa 2,90 € al mese e il Premium a 9,90 € al mese.

Hype sta diventando velocemente uno dei sistemi di digital banking più utilizzati, soprattutto per chi viaggia spesso. Se sei in procinto di partire, valuta le soluzioni Hype. Visita il sito e scopri di più, inclusa l’offerta di benvenuto.