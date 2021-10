Risparmia con il Weekend Sale di Domestika: impara da zero l'UX a soli 9,90€

Usabilità ed esperienza utente, quando si parla di siti web, sono due concetti che vanno sempre di pari passo. Per imparare le tecniche e le fasi che ogni esperto di UX (User Experience) utilizza durante le fasi di progettazione, Domestika propone il corso da 12 lezioni “UX: Usabilità ed Esperienza Utente”, in super sconto ancora per poche ore al prezzo esclusivo di 9,90 euro invece di 39,90. Lo scopo, al termine del corso, sarà di far apprendere all'utente come si concettualizza un sito web ed i metodi di valutazione dell'usabilità.

Il corso si propone come introduttivo all'UX da zero, perciò non è necessaria alcuna esperienza pregressa nel campo. L'insegnante, Daniel Torres Burriel, insegnerà per prima cosa a descrivere un progetto di design per un prodotto digitale, raccogliendo le informazioni preliminari attraverso interviste e questionari rivolti al cliente. Successivamente questi dati andranno analizzati attraverso la matrice OTI (Obiettivi, Attività ed Interfaccia) che permetteranno di dare vita ad un primo prototipo grazie a tecniche di sketching e wireframing.

Il corso è rivolto a designer, sviluppatori, responsabili di marketing online e chiunque voglia mettersi in gioco e muovere i primi passi nel mondo dell'usabilità e della User Experience, ma anche ai più esperti che abbiano esperienza in digital design e project management. I requisiti fondamentali sono un computer con connessione internet, matita, carta e i programmi Axure PR e XMind. Il corso è in sconto del 75% ancora per poche ore: assicurati di acquistarlo ad uno dei prezzi più bassi di sempre. Ogni lezione potrà essere comodamente visualizzata dai propri dispositivi e per un numero illimitato di volte.