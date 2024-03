Risparmia con Private Internet Access: VPN a meno di 2€ al mese

Ti sei mai sentito frustrato a causa delle restrizioni geografiche che ti impediscono di goderti i tuoi contenuti in streaming o musicali preferiti? Desideri una soluzione VPN che ti offra accesso illimitato senza compromettere la tua sicurezza online, pagando anche meno di 2€ al mese? Oggi vogliamo parlarti di Private Internet Access, un servizio che non solo risolve questi problemi ma lo fa a un costo sorprendentemente basso.

PIA: VPN a meno di 2€ al mese ma qualità garantita

Iniziamo con le basi: Private Internet Access è una VPN che vanta una scelta di IP in ben 91 Paesi. Questo ti permette di accedere a contenuti da quasi ogni angolo del pianeta, liberandoti dai blocchi geografici. Potrai finalmente scaricare tutte le app che vuoi, vedere i film e le serie TV che desideri, senza limitazioni.

Un altro vantaggio importante di questo servizio è la possibilità di utilizzare la VPN su un numero illimitato di dispositivi. Puoi installare l’applicazione su Windows, Mac e Linux, così come su dispositivi mobili Android e iOS. Inoltre, è disponibile come estensione per i browser Chrome, Mozilla e Opera.

Inoltre, l’azienda segue una rigorosa politica di no-log, il che significa che non registrerà mai il tuo traffico internet né archivierà i tuoi dati personali. Il software open-source della VPN è un ulteriore segno di trasparenza e affidabilità.

E l’installazione? Rapida e semplice. Una volta configurata, potrai navigare in rete senza nemmeno rendertene conto, grazie alla sua interfaccia intuitiva. Tra i servizi inclusi, troverai il blocco degli annunci integrato, il supporto clienti sempre attivo e funzionalità tecniche avanzate come lo split tunneling e impostazioni personalizzabili per gli utenti più esperti.

PIA offre diversi pacchetti di abbonamento: mensile a 10,69€, semestrale a 6,79€ al mese, e il più conveniente di tutti, il biennale.

Con quest’ultimo, pagando due anni in anticipo, il costo scende a soli 1,85€ al mese. Inoltre, riceverai quattro mesi in regalo, per un totale di 26 mesi di servizio. Questa offerta è a tempo limitato, quindi ti consigliamo di abbonarti oggi stesso per non perdertela.