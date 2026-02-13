Risparmia fino al 81% attivando oggi ExpressVPN: privacy, velocità e stabilità online

Attivando oggi ExpressVPN risparmi fino al 81% grazie alle ottime offerte su tutti i 3 piani disponibili. Con una sola applicazione installata su tutti i tuoi dispositivi ottieni in un attimo privacy, velocità e stabilità online. Sicurezza, protezione e ottimizzazione per ogni tua connessione. Potrai scegliere tra tre piani disponibili con abbonamento di 2 anni.

Base al 81% di sconto con soli 2,09 euro al mese, 4 mesi gratis e prezzo bloccato per 2 anni: VPN potente e illimitata 10 dispositivi contemporaneamente Protezione Lite con blocco annunci e siti dannosi)

Avanzato al 77% di sconto con soli 2,79 euro al mese, 4 mesi gratis e prezzo bloccato per 2 anni: VPN potente e illimitata 12 dispositivi contemporaneamente Protezione Avanzata con blocco pubblicità, tracker, siti dannosi e altri elementi indesiderati Gestore Password 3 giorni di eSIM di holiday.com

Pro al 74% di sconto con soli 4,54 euro al mese, 4 mesi gratis e prezzo bloccato per 2 anni: VPN potente e illimitata 14 dispositivi contemporaneamente Protezione Avanzata con blocco pubblicità, tracker, siti dannosi e altri elementi indesiderati Gestore Password 5 giorni di eSIM di holiday.com IP dedicato

Perché ExpressVPN è la VPN perfetta per te

ExpressVPN è la VPN perfetta per te perché vivi in Italia. Grazie ai suoi server ottimizzati ti permettono di accedere ai tuoi abbonamenti e ai siti accessibili solo dal tuo paese ovunque ti trovi nel mondo. Dai un’occhiata alle ottime offerte su tutti i 3 piani disponibili. All’estero potrai assicurarti qualsiasi evento in streaming aggirando i blocchi regionali delle piattaforme.

I suoi server mascherano il tuo traffico e criptano la tua connessione per una navigazione totalmente anonima e sicura, anche sulle reti WiFi pubbliche o sugli HotSpot sconosciuti. Scegli il server perfetto teletrasportandoti istantaneamente su server in 105 paesi differenti.