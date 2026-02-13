 Risparmia fino al 81% attivando oggi ExpressVPN: privacy, velocità e stabilità online
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Risparmia fino al 81% attivando oggi ExpressVPN: privacy, velocità e stabilità online

Risparmia fino al 81% attivando oggi ExpressVPN: otterrai privacy, velocità e stabilità online grazie ai suoi server e sistemi di sicurezza.
Risparmia fino al 81% attivando oggi ExpressVPN: privacy, velocità e stabilità online
Sicurezza VPN
Risparmia fino al 81% attivando oggi ExpressVPN: otterrai privacy, velocità e stabilità online grazie ai suoi server e sistemi di sicurezza.
ExpressVPN - Canva

Attivando oggi ExpressVPN risparmi fino al 81% grazie alle ottime offerte su tutti i 3 piani disponibili. Con una sola applicazione installata su tutti i tuoi dispositivi ottieni in un attimo privacy, velocità e stabilità online. Sicurezza, protezione e ottimizzazione per ogni tua connessione. Potrai scegliere tra tre piani disponibili con abbonamento di 2 anni.

  • Base al 81% di sconto con soli 2,09 euro al mese, 4 mesi gratis e prezzo bloccato per 2 anni:
    • VPN potente e illimitata
    • 10 dispositivi contemporaneamente
    • Protezione Lite con blocco annunci e siti dannosi)
Attiva ora ExpressVPN: fino a -81%
  • Avanzato al 77% di sconto con soli 2,79 euro al mese, 4 mesi gratis e prezzo bloccato per 2 anni:
    • VPN potente e illimitata
    • 12 dispositivi contemporaneamente
    • Protezione Avanzata con blocco pubblicità, tracker, siti dannosi e altri elementi indesiderati
    • Gestore Password
    • 3 giorni di eSIM di holiday.com
Attiva ora ExpressVPN: fino a -81%
  • Pro al 74% di sconto con soli 4,54 euro al mese, 4 mesi gratis e prezzo bloccato per 2 anni:
    • VPN potente e illimitata
    • 14 dispositivi contemporaneamente
    • Protezione Avanzata con blocco pubblicità, tracker, siti dannosi e altri elementi indesiderati
    • Gestore Password
    • 5 giorni di eSIM di holiday.com
    • IP dedicato

Perché ExpressVPN è la VPN perfetta per te

ExpressVPN è la VPN perfetta per te perché vivi in Italia. Grazie ai suoi server ottimizzati ti permettono di accedere ai tuoi abbonamenti e ai siti accessibili solo dal tuo paese ovunque ti trovi nel mondo. Dai un’occhiata alle ottime offerte su tutti i 3 piani disponibili. All’estero potrai assicurarti qualsiasi evento in streaming aggirando i blocchi regionali delle piattaforme.

Attiva ora ExpressVPN: fino a -81%

I suoi server mascherano il tuo traffico e criptano la tua connessione per una navigazione totalmente anonima e sicura, anche sulle reti WiFi pubbliche o sugli HotSpot sconosciuti. Scegli il server perfetto teletrasportandoti istantaneamente su server in 105 paesi differenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Videosorveglianza e privacy: perché Ring ha rinunciato a Flock

Videosorveglianza e privacy: perché Ring ha rinunciato a Flock
TotalAV Premium 2026: antivirus pluripremiato in sconto dell'80%

TotalAV Premium 2026: antivirus pluripremiato in sconto dell'80%
ZeroDayRAT: malware per accesso completo a iOS e Android

ZeroDayRAT: malware per accesso completo a iOS e Android
Truffa della ballerina su WhatsApp: come funziona

Truffa della ballerina su WhatsApp: come funziona
Videosorveglianza e privacy: perché Ring ha rinunciato a Flock

Videosorveglianza e privacy: perché Ring ha rinunciato a Flock
TotalAV Premium 2026: antivirus pluripremiato in sconto dell'80%

TotalAV Premium 2026: antivirus pluripremiato in sconto dell'80%
ZeroDayRAT: malware per accesso completo a iOS e Android

ZeroDayRAT: malware per accesso completo a iOS e Android
Truffa della ballerina su WhatsApp: come funziona

Truffa della ballerina su WhatsApp: come funziona
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
13 feb 2026
Link copiato negli appunti