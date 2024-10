Risparmia il 26% sul Beats Pill, altoparlante Bluetooth dal design chic

Non solo musica di qualità ma anche uno stile senza eguali. Il Beats Pill è l’altoparlante Bluetooth che unisce design a prestazioni di qualità per ascoltare la tua musica preferita senza rinunciare a una singola sfumatura. Comodo e portatile, ha una batteria da 24 ore oltre alla qualità che ti assicura il brand. Puoi acquistarlo a soli 125,99€ su Amazon con uno sconto del 26% ora in corso, se sei interessato aggiungilo al carrello con un click.

Beats Pill, perché scegliere questo altoparlante Bluetooth?

Beats Pill è il connubio perfetto tra design, qualità e praticità. Questo altoparlante Bluetooth è stato studiato nella sua interezza per risultare comodo ed eccellente quando decidi di utilizzarlo. Abbinalo al tuo smartphone o dispositivo con un solo passaggio potendo fare affidamento su connessioni longeve e a bassa latenza. Inutile ribadirlo ma è compatibile sia con Android che Apple.

Il suo design allungato lo rende elegante e allo stesso tempo perfetto da avere sempre dietro. Puoi trasportarlo facilmente con il laccetto integrato oppure infilarlo nella borsa o nella tasca laterale dello zaino senza preoccupazioni. Oltre ad essere bello a vedersi, è realizzato con materiali di qualità ed è impermeabile.

La sua autonomia da 24 ore ti permette di avere un giorno intero di musica a disposizione, si ricarica con porta USB C e torna operativo in pochissimo tempo. L’audio? Cristallino e potente con un suono avvolgente che non distorce i suoni ma anzi, li rende ancora più preziosi.

Se per caso hai un altro altoparlante della linea, puoi abbinarli per espandere il suono.

A soli 125,99€ su Amazon, l’altoparlante Bluetooth Beats Pill è ciò che ti occorre per musica senza compromessi. Collegati e approfitta dello sconto del 26% con un click.

Le spedizioni sono completamente gratuite e rapide su tutto il territorio italiano se hai un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.