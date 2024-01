Risparmia il 60% e impara le lingue con Babbel: lezioni, giochi e podcast per tutti

Se hai una passione per le lingue, non puoi lasciarti sfuggire l’offerta straordinaria di Babbel, leader mondiale nell’insegnamento delle lingue online.

Attualmente, Babbel offre sconti eccezionali, con riduzioni fino al 60% sui suoi piani a vita e in abbonamento, rendendo l’apprendimento delle lingue più accessibile che mai.

Tra le offerte imperdibili, spicca Babbel Lifetime, un’opzione esclusiva per coloro che desiderano un accesso illimitato a lezioni, giochi e podcast in ben 14 lingue diverse.

Questo pacchetto, disponibile al vantaggioso prezzo di soli 239,99 euro con pagamento unico, offre uno sconto del 60%.

Per chi preferisce un impegno a breve termine, c’è Babbel Mensile, con uno sconto del 50%, permettendoti di accedere a un mondo di conoscenza linguistica per soli 5,99 euro al mese per 12 mesi.

App Babbel: flessibilità ed efficienza nell’apprendimento

Sfrutta la versatilità dell’app Babbel per creare una routine di studio su misura, adattata ai tuoi ritmi e alle tue abitudini.

Le lezioni si focalizzano su situazioni di vita quotidiana e dialoghi realistici, rendendo l’apprendimento coinvolgente e pratico.

Per un’esperienza ancora più interattiva, Babbel Live offre video-lezioni di lingua online con insegnanti esperti, garantendo un apprendimento rapido e centrato sulla vita di tutti i giorni.

Con oltre 10 milioni di abbonamenti venduti, Babbel è il compagno ideale per chi vuole padroneggiare nuove lingue.

Un sorprendente 92% degli utenti ha migliorato le proprie competenze linguistiche in soli 2 mesi, grazie a corsi sviluppati da un team di oltre 150 esperti in didattica, garantendo un metodo efficace e mirato.

Se desideri esplorare nuove opportunità attraverso il mondo delle lingue, Babbel ti offre uno sconto eccezionale fino al 60% sul piano che meglio si adatta alle tue esigenze, che tu scelga l’opzione a vita o l’abbonamento annuale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.