Risparmia in bolletta con l’energia rinnovabile E.ON

In un periodo in cui i costi dell’energia continuano a influenzare le spese familiari, scegliere una fornitura trasparente e sostenibile diventa una priorità. Con E.ON Luce e Gas Insieme, E.ON Energia propone una soluzione concreta per ridurre le bollette e contribuire alla transizione ecologica. L’offerta, valida fino al 7 novembre 2025, combina energia 100% rinnovabile, prezzo fisso per 12 mesi e un vantaggio esclusivo: il 10% di sconto sulla componente energia attivando anche la fornitura gas. Un modello di efficienza e responsabilità che mette al centro il cliente e l’ambiente.

E.ON Luce e Gas Insieme: prezzo fisso e sconto del 10%

L’offerta E.ON Luce e Gas Insieme prevede un prezzo fisso per 12 mesi, permettendo di proteggersi dalle oscillazioni del mercato. Il costo della componente energia è pari a 0,09779 €/kWh, che si riduce a 0,0880 €/kWh per chi attiva anche la fornitura gas, grazie a uno sconto del 10%.

La quota di commercializzazione e vendita per la luce è di 108 €/anno (9 €/mese), cui si aggiunge il corrispettivo mercato capacità di 24 €/anno, per un totale di 132 €/anno, suddiviso in quote mensili. Tutti i prezzi sono espressi al lordo delle perdite di rete e seguono gli aggiornamenti tariffari stabiliti dall’Autorità per le altre componenti di costo.

Energia verde certificata e gas a impatto zero

E.ON fornisce energia elettrica 100% rinnovabile certificata e la componente gas è interamente compensata in termini di emissioni attraverso l’acquisto di crediti di carbonio Gold Standard, che sostengono progetti ambientali e sociali nei Paesi in via di sviluppo.

Digitalizzazione, premi e partnership Amazon

Con l’app E.ON Home, disponibile gratuitamente su App Store e Google Play, i clienti possono monitorare i consumi, consultare le bollette e scoprire soluzioni di efficienza energetica. La piattaforma digitale rappresenta il cuore dell’esperienza E.ON, semplice e intuitiva, per gestire in autonomia ogni aspetto della fornitura.

A questo si aggiunge il programma E.ON EnergiaVincente, che premia la fedeltà con punti, missioni e vantaggi concreti.

Inoltre, grazie alla partnership con Amazon, fino al 31 marzo 2026 i clienti che acquistano prodotti selezionati su Amazon.it ricevono un bonus del 25% in bolletta, calcolato sul valore degli acquisti (IVA esclusa). Un’iniziativa che unisce risparmio quotidiano e innovazione, offrendo un ulteriore incentivo a chi sceglie l’energia sostenibile. Per conoscere l’offerta completa di E.ON Energia clicca qui.