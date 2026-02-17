Risparmia su luce e gas: Octopus Fissa 12M o Flex, scegli tu

Qui è dove ti diamo tre buoni motivi per passare a Octopus Energy per le forniture di luce e gas. Il primo riguarda la sostenibilità: la luce è 100% rinnovabile, così da essere certi che l’impatto sull’ambiente sia ridotto al minimo. Il secondo è da ricercare nella totale assenza di vincoli o penali: se vorrai cambiare, potrai farlo senza ostacoli. Il terzo è invece la libertà di scegliere tra una tariffa fissa e una che invece segue l’andamento del mercato. Vediamo cosa cambia.

Octopus Energy: prezzo bloccato o che segue il mercato?

Ad esempio, con la formula Fissa 12M sei certo che il prezzo della materia prima sarà bloccato per un anno intero. In questo momento si trova a 0,1133 €/kWh e rimarrà così fino al febbraio 2027. Invece, con Flex seguirà l’indice (ora a PUN Mono + 0,0088 €/kWh). Quest’ultima ti permette di decidere anche tra un piano monorario e uno multiorario, in base alle tue abitudini e a quelle della tua famiglia, a quanto siete in casa, a quando utilizzate gli elettrodomestici e così via. Visita la pagina dedicata per saperne di più.

Alle spese indicate vanno aggiunte quelle per la commercializzazione, i prezzi sono da intendersi IVA esclusa. Ricordiamo che la promozione a prezzo bloccato per Fissa 12M è valida ancora solo per pochi giorni, fini al 18 febbraio.

Tre buoni motivi non ti bastano? Ok, eccone un altro: il servizio di assistenza clienti sempre pronto a rispondere in caso di necessità, con operatori in carne e ossa che prendono in carico le richieste in modo efficiente. Octopus Energy è una compagnia nata per cambiare le regole del gioco, con una missione è chiara: rendere l’energia rinnovabile accessibile a tutti, grazie alla tecnologia. È la realtà del settore in più rapida crescita in Europa e la prima nel Regno Unito.