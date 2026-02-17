 Risparmia su luce e gas: Octopus Fissa 12M o Flex, scegli tu
Prezzo bloccato per un anno o che segue il mercato, sei tu a decidere: passa a Octopus per luce e gas, inizia subito a risparmiare.
Prezzo bloccato per un anno o che segue il mercato, sei tu a decidere: passa a Octopus per luce e gas, inizia subito a risparmiare.

Qui è dove ti diamo tre buoni motivi per passare a Octopus Energy per le forniture di luce e gas. Il primo riguarda la sostenibilità: la luce è 100% rinnovabile, così da essere certi che l’impatto sull’ambiente sia ridotto al minimo. Il secondo è da ricercare nella totale assenza di vincoli o penali: se vorrai cambiare, potrai farlo senza ostacoli. Il terzo è invece la libertà di scegliere tra una tariffa fissa e una che invece segue l’andamento del mercato. Vediamo cosa cambia.

Octopus Energy: prezzo bloccato o che segue il mercato?

Ad esempio, con la formula Fissa 12M sei certo che il prezzo della materia prima sarà bloccato per un anno intero. In questo momento si trova a 0,1133 €/kWh e rimarrà così fino al febbraio 2027. Invece, con Flex seguirà l’indice (ora a PUN Mono + 0,0088 €/kWh). Quest’ultima ti permette di decidere anche tra un piano monorario e uno multiorario, in base alle tue abitudini e a quelle della tua famiglia, a quanto siete in casa, a quando utilizzate gli elettrodomestici e così via. Visita la pagina dedicata per saperne di più.

Le tariffe di Octopus Energy

Alle spese indicate vanno aggiunte quelle per la commercializzazione, i prezzi sono da intendersi IVA esclusa. Ricordiamo che la promozione a prezzo bloccato per Fissa 12M è valida ancora solo per pochi giorni, fini al 18 febbraio.

Tre buoni motivi non ti bastano? Ok, eccone un altro: il servizio di assistenza clienti sempre pronto a rispondere in caso di necessità, con operatori in carne e ossa che prendono in carico le richieste in modo efficiente. Octopus Energy è una compagnia nata per cambiare le regole del gioco, con una missione è chiara: rendere l’energia rinnovabile accessibile a tutti, grazie alla tecnologia. È la realtà del settore in più rapida crescita in Europa e la prima nel Regno Unito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 feb 2026

Per Carnevale blocca il prezzo di luce e gas per 2 anni: l'offerta Engie

Luce e gas a prezzo fisso per davvero: l'offerta Octopus senza sorprese

Octopus Energia: meno ansia per le bollette con la tariffa bloccata per 12 mesi

Engie ti blocca le bollette luce e gas per 24 mesi con i Carnival Days: tira coriandoli e risparmia!

Davide Tommasi
Pubblicato il
17 feb 2026
