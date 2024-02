Risparmia ora con Blackcatcard: richiedi ora il conto con prepagata

Blackcatcard è una carta prepagata MasterCard che offre un conto corrente con un IBAN dedicato e gratuito, con cui puoi anche risparmiare! Non serve infatti aprire alcun conto deposito e vincolare i propri soldi, perché ti viene riconosciuto un interesse del 4% annuo direttamente sul conto. È inoltre perfetta per i tuoi acquisti, perché puoi ricaricarla rapidamente sia dalla carta e in maniera gratuita dall’IBAN del tuo conto!

Blackcatcard: le caratteristiche

Con Blackcatcard puoi ricaricare la tua carta prepagata in modo immediato e sei pronto per fare gli acquisti. Puoi anche effettuare bonifici SEPA gratuitamente e prelevare fino a 200€ al mese senza costi aggiuntivi in europa. Il limite massimo di prelievo è di 5.000€ al giorno e 10.000€ al mese. Al di fuori del territorio europeo, o se i prelievi superano il limite di 200€, verrà applicata una commissione di 1,50€.

Con la carta puoi anche ottenere il cashback fino al 5% per gli acquisti di app e contenuti digitali su Google Play Store, il 2% su Amazon e lo 0,5% sugli acquisti con la carta presso i negozi fisici. Il rendimento del 4% direttamente sul conto ti permette di far fruttare le tue giacenze senza la necessità di aprire un deposito dedicato! Preleva quando vuoi senza alcun vincolo e mantieni gli interessi già maturati sul saldo giornaliero.

Trattandosi di una prepagata con circuito di pagamento MasterCard, benefici della protezione proprietaria 3D Secure, che ti consente di verificare ogni transazione in uscita con un codice OTP che riceverai via SMS nel telefono, quando effettuerai dei pagamenti.

Puoi richiedere Blackcatcard in soli 8 minuti tramite la procedura online. Ti basata andare nella pagina principale, facendo quindi clic su “Apri un conto”, in alto a destra, e seguendo tutti i passaggi indicati. Dopo aver completato la verifica, la carta ti verrà spedita gratuitamente a casa il giorno lavorativo successivo. Non perdere l’opportunità di sfruttare tutti questi vantaggi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.