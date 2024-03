Risparmia il 20% con i prodotti Seconda mano di Amazon

Ha appena preso il via una nuova promozione su Amazon: è quella che interessa la categoria Seconda mano che mette in vendita prodotti resi e come nuovi, dalla qualità e dal funzionamento impeccabili. Permette di ottenere il 20% di sconto su una selezione di articoli che spazia dai notebook per il gaming ai powerbank per non rimanere mai a secco di energia, senza dimenticare i supporti TV da parete e i sempre utili coltellini svizzeri.

Amazon, Seconda mano: 20% di sconto sui prodotti

Tutti i dispositivi di Amazon Seconda mano sono attentamente ispezionati e testati da personale specializzato, se necessario anche riparati. Sceglierli significa effettuare una scelta conveniente e responsabile non solo per il proprio portafoglio, ma anche per l’ambiente. Sono tutti coperti da garanzia legale, vale a dire che, in caso di difetti dopo il termine del periodo di reso, si potrà contare su un servizio di assistenza o eventualmente su un rimborso completo. Per tutti i dettagli rimandiamo al supporto ufficiale.

Ad Amazon Seconda mano ti offriamo prodotti usati, di seconda mano o con confezione aperta in ottimo stato, a un prezzo scontato, con una garanzia legale e il praticissimo servizio di reso Amazon.

Tra i migliori affari disponibili in questo momento segnaliamo gli auricolari wireless Sony WF-C500, la TV da 40 pollici della gamma Hisense 40E53KQT e la console portatile Logitech G Cloud. Il prezzo scontato apparirà automaticamente al checkout, una volta selezionato l’indirizzo di spedizione. Per altri dettagli rimandiamo alla pagina ufficiale.

Ricapitolando, la nuova promozione su una selezione di prodotti della categoria Amazon Seconda mano rimarrà attiva fino a martedì 19 marzo. Subito dopo, mercoledì 20, prenderà il via la Festa delle Offerte di Primavera: è già online la sezione dedicata all’evento.