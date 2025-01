Risparmia sul riscaldamento con il termostato tado°: kit in offerta

Ecco l’offerta giusta per risparmiare sulla bolletta, in vista dei rincari per luce e fas: è quella che propone lo Starter Kit del termostato intelligente tado° X al suo prezzo minimo storico. È la soluzione ideale per gestire il riscaldamento della casa con una modalità smart, ottimizzando e riducendo i consumi. Sono inclusi nella confezione anche il Bridge X per la configurazione e un set di batterie aggiuntivo.

tado° X, termostato intelligente: l’offerta sullo Starter Kit

Può essere controllato anche da remoto, attraverso un’applicazione mobile, oppure tramite routine personalizzate o chiedendo alle intelligenze artificiali di Alexa, Siri e Assistente Google. Lo si può utilizzare con le caldaie a gas che supportano OpenTherm e il controllo a relais, oltre che con le pompe di calore e con gli impianti idraulici di riscaldamento a pavimento con termostato cablato. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi in merito a compatibilità e funzionalità integrate nella descrizione completa.

Con il forte sconto del 44% disponibile in questo momento, lo Starter Kit del termostato intelligente tado° X che include anche il Bridge X può essere tuo al prezzo di soli 99,99 euro, invece di 179,99 euro come da listino ufficiale. È nulla, in confronto al risparmio che ti garantirà, grazie a una gestione smart degli impianti di riscaldamento.

Lo puoi ordinare adesso per riceverlo a casa tua già entro domani con la consegna gratis. È venduto direttamente da Amazon e l’e-commerce si occupa anche della spedizione, affidandola alla sua rete logistica, senza passare da intermediari. Il voto medio assegnato da quasi 4.000 recensioni è molto alto, pari a 4,4/5.