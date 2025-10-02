Risparmia sul prossimo noleggio auto: sconto fino al 20% con Locauto

Il noleggio auto rientra tra le principali spese di una vacanza all’estero di una o più settimane, volendo però si può risparmiare senza rinunciare all’affidabilità del servizio. A questo proposito segnaliamo lo sconto fino al 20% per ogni noleggio con l’adesione al programma fedeltà di Locauto, dal 1979 punto di riferimento in Italia per la mobilità di aziende e privati.

Al momento Locauto Rent offre la completa copertura dei principali aeroporti italiani e, in qualità di partner italiano della multinazionale Enterprise Mobility, riesce a coprire 90 Paesi con più di 10.000 uffici di noleggio.

Come funziona il programma fedeltà di Locauto

Tornando alla promozione in corso, l’adesione a MyLocauto Friends, il programma fedeltà di Locauto, si ottiene il 20% di sconto sul noleggio di auto e furgoni, oltre che fino al 30% di sconto sulle coperture auto. La percentuale di sconto varia in base allo storico noleggi: maggiori sono le prenotazioni, più alto sarà lo sconto di cui si beneficerà al momento della sottoscrizione.

Nello specifico, MyLocauto Friends prevede tre diversi livelli. Occorre inoltre specificare che lo sconto è valido per sempre: se ad esempio si raggiunge il livello più alto, e lo si riesce a mantenere nel corso del tempo, lo sconto sul noleggio auto sarà sempre del 20%.

Una delle maggiori peculiarità di Locauto è lo Smart Check-in, servizio che permette per il giorno del ritiro di recarsi direttamente al parcheggio, firmare il contratto digitalmente e salire a bordo del veicolo. Il servizio Smart Check-in è disponibile tramite smartphone o computer sfruttando l’area riservata MyLocauto.

Un ulteriore punto a favore per Locauto è il noleggio auto senza deposito cauzionale, a differenza delle altre compagnie. Ciò significa che la carta di credito verrà utilizzata soltanto per il pagamento del noleggio o eventuali extra, mentre non verrà trattenuto alcun importo come deposito cauzionale.