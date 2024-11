Risparmia sul tuo sito web con le promozioni Black Friday di Aruba Hosting

Creare un sito web, aprire un negozio online, registrare un dominio; sono tanti i servizi offerti da una piattaforma di hosting. Queste piattaforme, infatti, mettono a disposizione uno spazio (con le relative tecnologie e servizi) su cui viene poi sviluppato un sito web o qualsiasi altra realtà digitale. Aruba è in questo senso una delle realtà leader di questi servizi e in occasione del Black Friday ha previsto degli sconti importanti, anche considerando che sono cumulabili con gli altri sconti già esistenti. Approfitta degli extra sconti del 70% su tutti i piani Aruba Hosting.

70% di sconto sui piani Aruba Hosting

Con le soluzioni hosting di Aruba è possibile, per esempio, creare un indirizzo di posta elettronica personalizzato, realizzare un sito web completamente da zero, costruire un sito web o un e-commerce utilizzando alcuni degli strumenti più performanti (come WordPress e WooCommerce), ma anche accedere a uno spazio illimitato per l’archiviazione e la conservazione dei propri dati personali.

Una serie di servizi oggi più che mai indispensabili, erogati dal principale provider italiano, in promozione con sconti del 70% per il Black Friday 2024. Ecco i piani su cui applicare l’extra sconto del 70%:

Dominio con email – a partire da 0,30€ (invece di 0,99€)

– a partire da 0,30€ (invece di 0,99€) Hosting Easy Linux – a partire da 2,97€ (invece di 9,90€)

– a partire da 2,97€ (invece di 9,90€) Hosting WordPress – a partire da 4,47€ (invece di 14,90€)

– a partire da 4,47€ (invece di 14,90€) Hosting WordPress Gestito Smart – a partire da 4,47€ (invece di 14,90€)

– a partire da 4,47€ (invece di 14,90€) SuperSite Professional – a partire da 5,97€ (invece di 19,90€)

– a partire da 5,97€ (invece di 19,90€) Hosting WooCommerce Gestito – a partire da 23,97€ (invece di 79,90€)

– a partire da 23,97€ (invece di 79,90€) Aruba Drive Advanced – a partire da 15€ (invece di 50€)

– a partire da 15€ (invece di 50€) Aruba Drive Professional – a partire da 45€ (invece di 150€)

Tutti i servizi Aruba Hosting sono rivolti sia a privati che professionisti con soluzioni certificate e altamente tecnologiche. Tra i motivi per cui scegliere Aruba Hosting anche l’assistenza clienti specializzata accessibile telefonicamente o in Live Chat 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Approfitta degli extra sconti del 70% su tutti i piani Aruba Hosting.