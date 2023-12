Risparmia sulla bolletta con Eni Plenitude e Trend Casa FineTutela

Con il mercato tutelato ormai agli sgoccioli, la scelta dell’offerta energetica adeguata diventa fondamentale.

Eni Plenitude presenta la soluzione ideale: Trend Casa FineTutela. Questa proposta offre la migliore combinazione di luce e gas a prezzo variabile, rispondendo alle esigenze energetiche dei consumatori.

I vantaggi più significativi dell’offerta Trend Casa FineTutela

Optando per Trend Casa FineTutela, hai l’opportunità di risparmiare fino a 144 euro sui costi di commercializzazione e vendita attivando contemporaneamente luce e gas.

Questa offerta è progettata per adattarsi al mercato libero, permettendoti di tagliare inutili costi in bolletta e gestire in modo efficiente i tuoi consumi energetici.

Le tariffe di Eni Plenitude si distinguono per essere progettate per rispondere alle esigenze degli utenti in un periodo in cui i costi energetici sono elevati.

Con Trend Casa FineTutela, paghi il prezzo all’ingrosso più un contributo al consumo, garantendo un approccio flessibile e conveniente alla gestione dell’energia.

Nel dettaglio, considerando i numeri dello scorso mese, il corrispettivo per la luce è stato di 0,145 €/kWh, mentre per il gas si è attestato a 0,555 €/Smc.

Tuttavia, è importante tenere presente che l’andamento dei mercati energetici è influenzato da diversi fattori, determinando la variabilità dei prezzi di luce e gas.

Con Trend Casa FineTutela, il prezzo è variabile e si allinea al mercato dell’energia, offrendoti flessibilità e la possibilità di adattarti alle dinamiche del settore.

Approfitta subito di questa promozione e inizia a risparmiare sulla tua bolletta energetica con Eni Plenitude e Trend Casa FineTutela.

