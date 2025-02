Risparmia sulla bolletta luce e gas con l'offerta di Octopus

Contro il caro bollette di inizio anno la soluzione più efficace è il passaggio ad un’offerta a prezzo fisso. Le tariffe al momento più convenienti sono quelle proposte da Octopus Fissa 12 Mesi, la nuova offerta con prezzo bloccato per un anno di Octopus Energy.

Nato nel 2016, il fornitore energetico Octopus è oggi il primo fornitore di energia del Regno Unito. Un risultato costruito anno dopo anno, con pazienza e lungimiranza, sfruttando la tecnologia per offrire ai suoi clienti tariffe sempre competitive rispetto ad una concorrenza agguerrita.

Le tariffe luce e gas di Octopus Fissa 12 Mesi

L’offerta luce e gas Octopus Fissa 12 Mesi propone un prezzo della materia prima bloccato per un anno. Al termine poi dei primi 12 mesi, il titolare della fornitura può scegliere di nuovo la tariffa più conveniente tra quelle proposte da Octopus Energy, così da risparmiare anche dopo il primo anno.

Ecco quindi nel dettaglio le tariffe luce e gas della nuova Octopus Fissa.

Luce

costo della materia prima Luce bloccato per 12 mesi: 0,1441 euro/kWh

quota fissa per i costi di commercializzazione: 108 euro l’anno

Gas

costo della materia prima Gas bloccato per 12 mesi: 0,534 euro/Smc

quota fissa per i costi di commercializzazione: 108 euro l’anno

Per quanto riguarda invece gli altri costi in bolletta, occorre prendere in considerazione gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione, le imposte, più il trasporto e la gestione del contatore. Ciascuna voce è riportata in modo chiaro e trasparente in bolletta, a differenza di quanto avviene con la maggior parte dei fornitori di luce e gas nel mercato libero italiano.

Anche per questo motivo è facile intuire il motivo per cui Octopus Energy stia riscuotendo un tale successo nel nostro Paese. A spingere il fornitore energetico britannico non sono soltanto le tariffe concorrenziali per la materia prima luce e gas, ma anche una politica di costi trasparente.