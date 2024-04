Risparmia sulle commissioni: 50% di sconto con Axerve POS Easy

Hai un’attività e cerchi una soluzione senza canone ma, che al tempo stesso, ti permetta di risparmiare sulle commissioni? Questa è sicuramente Axerve POS Easy, che con l’ultima promo, ti offre un cashback del 50% su tutti gli incassi, se richiedi il POS entro il 30 maggio.

Axerve POS Easy: caratteristiche principali dell’offerta

Axerve POS Easy ti consente di avere un rimborso pari al 50% sulle commissioni per ogni incasso, con un’imposta di bollo prevista per l’attivazione di 16€. Ti fornisce un terminale con SIM inclusa, che si collega in automatico alla miglior rete disponibile, in modo da garantire sempre l’operatività del servizio. Puoi naturalmente usare anche il Wi-Fi per una flessibilità maggiore.

Il POS ha un design molto comodo e compatto, con un aspetto elegante che ti consente di adattarlo alla maggior parte degli ambienti. Oltre a ciò, è anche leggero, con un peso di soli 390g, ed è quindi facile da tenere in mano, insieme a uno schermo grande di 5,5 pollici e diverse funzionalità aggiuntive per quanto riguarda espansione e porte d’ingresso.

Axerve POS Easy è gestibile da myStore, la dashboard online dedicata con cui puoi monitorare le transazioni, visualizzare e scaricare le fatture, e gestire i pagamenti. Puoi anche usare altri prodotti Axerve come Cashin o Axerve Pay by Link.

Tutti gli incassi sono accreditabili in qualsiasi conto corrente Italiano in tuo possesso. L’accredito avviene tramite bonifico bancario nel giorno lavorativo successivo all’incasso e non sarà necessario aprire un conto dedicato con Axerve.

Hai inoltre assistenza gratuita con tecnici esperti, garanzia del prodotto fino a 12 mesi, con servizio di manutenzione incluso. Non c’è alcun vincolo di permanenza e potrai cambiare servizio quando vuoi.

Rendi ora i tuoi pagamenti più facili e approfitta della promo Axerve per ridurre al minimo le commissioni! Richiedi il dispositivo entro la data indicata per avere un cashback del 50%!