Risparmia sulle licenze di Windows e Office: iscriviti al nostro webinar

Windows e Office sono in assoluto croce e delizia di tutte le aziende. Software indispensabili per la produttività dei dipendenti di qualsiasi azienda, capaci di agevolare il lavoro di milioni di persone in tutto il mondo, rappresentano anche una voce di costo importante che non sempre si riesce a sostenere.

Ma il ricorso alla pirateria non è mai un’opzione percorribile per un’azienda: non è legale e, inoltre, può comportate costi elevati a lungo termine (software non aggiornato, rischi per la sicurezza etc.). Esiste però una soluzione economica, legale ed efficace per utilizzare software Microsoft risparmiando: l’acquisto di licenze usate.

Nel nostro webinar “Come risparmiare sulle licenze di Windows e Office” approfondiremo questo tema ricorrendo alle testimonianze di due esperti del settore: Corrado Farina e Alessio Di Franco, rispettivamente Director Sales – South e Internal Sales di Relicense, azienda leader nella compravendita di software usato.

Questo il programma dettagliato dell’appuntamento organizzato dalla redazione di Punto Informatico che si terrà il 2 dicembre 2020 alle ore 15:00 e avrà una durata di 45 minuti.

Presentazione ospiti e tema del Webinar

Chi è e cosa fa Relicense – intervento di Corrado Farina Director Sales – South Relicense

Software usato: perché conviene alle aziende – Intervento di Alessio Di Franco – Internal Sales Relicense ;

; Q&A

Fai le tue domande agli esperti per conoscere i vantaggi del software usato

I nostri lettori potranno porre dei quesiti per i relatori del webinar già nei commenti a questo articolo. Le migliori domande poste nei commenti avranno una risposta da parte degli esperti di Relicense durante la sessione di Q&A e, ovviamente, vi sarà spazio anche per delle domande in diretta da parte di tutti i partecipanti.

