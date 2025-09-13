Risparmiare in inverno è possibile: blocca ora luce e gas per 1 anno con Octopus Energy

Quando arriva il freddo, insieme alle coperte e alle tisane calde, arriva anche la preoccupazione delle bollette. C’è un modo per affrontare la stagione senza pensieri: bloccare subito i prezzi della tua fornitura di luce e gas. Con Octopus Energy hai la possibilità di blindare il tuo budget domestico e vivere un inverno sereno, senza temere brutte sorprese.

Una tariffa che mette al riparo il tuo portafoglio

Con l’offerta “Octopus Fissa 12 Mesi”, sai già quanto spenderai per tutto l’anno, anche nei mesi più freddi, quando i consumi crescono:

0,121 €/kWh per l’energia elettrica

0,42 €/Smc per il gas

7€ al mese di quota fissa per ogni fornitura

Niente costi nascosti, nessun vincolo, nessuna penale. Solo la certezza di bollette chiare e trasparenti, fino a giugno 2026. Octopus Energy non significa solo convenienza. L’energia è 100% rinnovabile certificata: puoi riscaldare la tua casa e vivere i mesi invernali con la soddisfazione di rispettare l’ambiente. Hai bisogno di assistenza? Dimentica attese infinite e risponditori automatici: il servizio clienti Octopus Energy è veloce, umano e sempre disponibile. Bastano pochi minuti online per scegliere la tariffa “Fissa 12 mesi” e completare la procedura. Nessuna burocrazia, nessuna interruzione della fornitura. Bloccare i prezzi oggi significa tenere al caldo la tua casa senza raffreddare i tuoi risparmi. Agisci subito: l’offerta è valida solo fino al 25 giugno. Questo inverno potrai finalmente accendere il riscaldamento senza ansia da bolletta. Con Octopus Energy, il tuo risparmio è al sicuro. Passare a Octopus Energy è facilissimo. Ti bastano pochi minuti online: scegli la tariffa “Fissa 12 Mesi”, inserisci i tuoi dati e completa la procedura in maniera rapida e intuitiva. Non serve burocrazia complicata, non ci sono interruzioni di fornitura e non devi temere lunghi tempi di attesa. In pratica, puoi bloccare i prezzi e garantirti un inverno di risparmio senza alzarti dal divano.