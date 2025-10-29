 Risparmio e trasparenza con Octopus Energy 2025
Octopus Energy offre tariffe trasparenti e sostenibili: scegli tra prezzo fisso 12 mesi o costo indicizzato, energia 100% rinnovabile e nessun vincolo contrattuale.
Vuoi risparmiare in modo intelligente e allo stesso tempo sostenere la transizione energetica? Con Octopus Energy hai tariffe chiare, energia verde certificata e la libertà di scegliere la formula più adatta alle tue abitudini di consumo.

Le nuove offerte Octopus Fissa 12M e Octopus Flex, valide fino al 5 novembre 2025, sono pensate per garantire massima flessibilità e trasparenza: nessun vincolo, nessuna penale e nessun costo nascosto di attivazione. Inoltre, assicurano energia elettrica 100% rinnovabile, confermando l’impegno di Octopus verso una transizione energetica concreta, accessibile e alla portata di tutti.

Risparmia su luce e gas con Octopus Energy

Octopus Fissa 12M: stabilità per un anno intero

Con Octopus Fissa 12M, il costo della materia prima luce resta bloccato per 12 mesi a 0,099 €/kWh, con una quota di commercializzazione di 72 € l’anno.
Per il gas, il prezzo è fissato a 0,37 €/Smc, con 84 € di commercializzazione annua.
I valori indicati includono le perdite di rete ma sono IVA e imposte escluse.

Questa tariffa è ideale per chi desidera certezza nei costi e pianificazione delle spese domestiche, indipendentemente dalle fluttuazioni del mercato energetico.

Octopus Flex: segui l’andamento del mercato

Per chi preferisce approfittare delle variazioni del mercato, Octopus Flex applica un prezzo indicizzato ai valori reali dell’energia.

  • Luce: PUN Mono + 0,0088 €/kWh

  • Gas: PSVDAm + 0,08 €/Smc
    Con gli stessi costi di commercializzazione (72 € luce, 84 € gas), l’offerta Flex garantisce massima trasparenza e aggiornamenti automatici, ideali per chi cerca una tariffa dinamica e flessibile.

 

Con Octopus puoi gestire la tua fornitura in modo rapido e intuitivo, direttamente dall’area personale o dall’app mobile. Hai sempre sotto controllo i tuoi consumi, puoi consultare o scaricare le bollette e aggiornare le impostazioni contrattuali in totale autonomia.
Un sistema digitale pensato per semplificare la vita quotidiana, che unisce efficienza, trasparenza e un’assistenza umana sempre disponibile per rispondere alle tue esigenze.

Per conoscere l’offerta completa di Octopus Energy clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 29 ott 2025

