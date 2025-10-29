Risparmio e trasparenza con Octopus Energy 2025

Vuoi risparmiare in modo intelligente e allo stesso tempo sostenere la transizione energetica? Con Octopus Energy hai tariffe chiare, energia verde certificata e la libertà di scegliere la formula più adatta alle tue abitudini di consumo.

Le nuove offerte Octopus Fissa 12M e Octopus Flex, valide fino al 5 novembre 2025, sono pensate per garantire massima flessibilità e trasparenza: nessun vincolo, nessuna penale e nessun costo nascosto di attivazione. Inoltre, assicurano energia elettrica 100% rinnovabile, confermando l’impegno di Octopus verso una transizione energetica concreta, accessibile e alla portata di tutti.

Octopus Fissa 12M: stabilità per un anno intero

Con Octopus Fissa 12M, il costo della materia prima luce resta bloccato per 12 mesi a 0,099 €/kWh, con una quota di commercializzazione di 72 € l’anno.

Per il gas, il prezzo è fissato a 0,37 €/Smc, con 84 € di commercializzazione annua.

I valori indicati includono le perdite di rete ma sono IVA e imposte escluse.

Questa tariffa è ideale per chi desidera certezza nei costi e pianificazione delle spese domestiche, indipendentemente dalle fluttuazioni del mercato energetico.

Octopus Flex: segui l’andamento del mercato

Per chi preferisce approfittare delle variazioni del mercato, Octopus Flex applica un prezzo indicizzato ai valori reali dell’energia.

Luce: PUN Mono + 0,0088 €/kWh

Gas: PSVDAm + 0,08 €/Smc

Con gli stessi costi di commercializzazione (72 € luce, 84 € gas), l’offerta Flex garantisce massima trasparenza e aggiornamenti automatici, ideali per chi cerca una tariffa dinamica e flessibile.

Con Octopus puoi gestire la tua fornitura in modo rapido e intuitivo, direttamente dall’area personale o dall’app mobile. Hai sempre sotto controllo i tuoi consumi, puoi consultare o scaricare le bollette e aggiornare le impostazioni contrattuali in totale autonomia.

Un sistema digitale pensato per semplificare la vita quotidiana, che unisce efficienza, trasparenza e un’assistenza umana sempre disponibile per rispondere alle tue esigenze.

Per conoscere l’offerta completa di Octopus Energy clicca qui.