Risparmio garantito con PrivateVPN: solo 2,08€/mese

Risparmio garantito con PrivateVPN! La promozione attuale propone la VPN a costo irrisorio di soli 2,08 euro mensili per un intero anno. E non è finita qui: con l’offerta ci sono ulteriori 24 mesi extra. Sembra quasi un sogno, ma invece è pura realtà. Tuttavia, devi sbrigarti, perché questa promo è destinata a durare ancora per poco.

PrivateVPN: risparmio garantito grazie all’85% di sconto

La nostra esperienza ci suggerisce che simili occasioni sono passeggere, ossia svaniscono dall’oggi al domani. L’acquisto di PrivateVPN a soli 75 euro annui, con l’aggiunta di due anni extra gratis, rappresenta un’opportunità da non perdere.

Se non conosci PrivateVPN, devi sapere che questo servizio VPN è sicuro e privato. Ciò vuol dire che potrai navigare online senza lasciare tracce. I suoi punti di forza sono numerosi e comprendono la politica di no log, la crittografia all’avanguardia, un kill switch avanzato e protezioni contro le perdite DNS. Analizziamo questi aspetti nel dettaglio:

Politica di no-log : PrivateVPN garantisce che le tue attività online non vengano registrate, tutelando così la tua privacy.

: PrivateVPN garantisce che le tue attività online non vengano registrate, tutelando così la tua privacy. Crittografia di livello superiore : con il protocollo AES-256 , il massimo della sicurezza informatica, puoi salvaguardare i tuoi dati da tutti i tentativi di spionaggio.

: con il , il massimo della sicurezza informatica, puoi salvaguardare i tuoi dati da tutti i tentativi di spionaggio. Kill switch automatico : in caso di interruzione della VPN, la connessione a internet viene immediatamente interrotta, impedendo qualsiasi fuga di dati.

: in caso di interruzione della VPN, la connessione a internet viene immediatamente interrotta, impedendo qualsiasi fuga di dati. Protezione completa da perdite DNS e IPv6: impedisce che il tuo vero indirizzo IP venga rivelato, quindi navigazione anonima assicurata.

E le sorprese non terminano qui. A questa offerta si aggiunge la clausola soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni, una sorta di prova gratuita che ti permette di valutare la qualità del servizio offerto. Il prezzo, come già sottolineato, è estremamente vantaggioso, il perfetto equilibrio tra costo e qualità che è raro trovare sul mercato. Il nostro consiglio è di non indugiare su questa possibilità di risparmio garantito.