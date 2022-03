Risparmio idrico in una sola mossa: dimezza i costi in modo SMART

Puoi dire finalmente addio allo spreco di acqua prendendo il tuo rubinetto funzionale con questo gadget senza precedenti.

Si tratta di un dispositivo dedicato al risparmio idrico che grazie alla presenza degli infrarossi ti permette di evitare di consumare acqua senza una ragione e di tagliare nettamente i costi in bolletta. Lo trovi su Amazon se ti colleghi subito sulla pagina ufficiale, in questo modo puoi acquistarlo con soli €26,99 beneficiando delle spedizioni Prime che te lo fanno arrivare a casa in quattro e quattr’otto senza alcun costo aggiuntivo.

Risparmio idrico check: con questo gadget cambia la tua vita

Da montare è semplicissimo dal momento che arriva con benna sei adattatore differenti che ti permettono di utilizzarlo su un rubinetto a tua scelta senza se e senza ma.

Una volta che lo colleghi, diventa immediatamente operativo così fin dal primo utilizzo puoi testare come funziona. Grazie al doppio sensore integrato, ogni qualvolta ti avvicini l’acqua inizia a sgorgare e, di conseguenza, ogni volta che ti allontani il flusso si interrompe non sprecando neanche una goccia in più.

Praticamente di una comodità unica se pensi ad esempio, ad utilizzarlo in cucina dove molte volte hai le mani sporche o impegnate per poter azionare e spegnere il getto nel più classico dei modi.

È un prodotto unico nel suo genere e nonostante sia semplicissimo, fidati che fa la differenza.

Rendi immediatamente la tua casa più ecosostenibile tagliando gli sprechi di acqua grazie a questo gadget che ti permette di portare a termine un risparmio idrico in una sola mossa. Per farlo diventare tuo non devi fare altro che collegarti su Amazon, aggiungilo al carrello e portartelo a casa con una spesa di soli €26,99. Ti rammento che se possiedi un abbonamento Prime, le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.