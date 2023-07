Risparmia 80€ su McAfee Total Protection in formato famiglia

La sicurezza di un antivirus tra i più longevi e affidabili del mercato, strumenti avanzati per la tutela della privacy durante ogni attività online e molto altro ancora: trovi tutto (e altro ancora) in McAfee Total Protection, la suite all-in-one proposta oggi in sconto di 80 euro nel suo formato famiglia che permette l’installazione su un massimo di dieci dispositivi. È l’occasione giusta per tenere ogni minaccia lontano dai propri smartphone, tablet e computer.

Tutta la famiglia al sicuro con l’offerta di McAfee Total Protection

Non sottovalutare i potenziali pericoli è di importanza fondamentale per non trovarsi poi obbligati a dover fare i conti con brutte sorprese. Vale sempre, ma anche e soprattutto se alle porte ci sono le vacanze estive e la prospettiva è magari quella di connettersi con una certa frequenza attraverso le reti pubbliche, aperte o condivise che si trovano in viaggio o nei luoghi di villeggiatura, incluse quelle degli alberghi. Ecco dunque che può tornare molto utile una VPN come quella integrata nel pacchetto, così da navigare in modo anonimo e applicare una crittografia ai dati trasmessi e a quelli ricevuti.

Ci sono poi, ovviamente, l’antivirus leader sempre aggiornato per evitare l’azione di ogni codice maligno, uno strumento in grado di aumentare le prestazioni dei dispositivi mediante appositi accorgimenti, la funzionalità Safe Family per il parental control a vantaggio dei genitori, un firewall che mette al sicuro l’intera rete domestica, un gestore delle password in cui salvare le credenziali di accesso ai servizi e il distruggidocumenti virtuale Shredder che non lascia alcuna traccia dei file confidenziali dopo l’eliminazione. La compatibilità è garantita su Windows, macOS, Android e iOS.

Come scritto in apertura, la soluzione all-in-one Total Protection di McAfee, nel suo formato per dieci dispositivi, è proposta oggi in offerta per un anno al prezzo di 49,95 euro invece di 129,95 euro, con uno sconto di ben 80 euro rispetto al listino. Per conoscere ulteriori dettagli e le altre formule proposte dallo sviluppatore consigliamo di visitare la pagina dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.