Risparmio Smart: metti i soldi da parte con illimity

Se avete letto “L’uomo più ricco di Babilonia” di George S. Clason, conoscete già il suo consiglio per risparmiare: pagare prima se stessi, mettendo da parte il 10% delle proprie entrate.

Questa regola permette di risparmiare in modo semplice e constante, senza esagerare con obiettivi irrealizzabili e senza fare eccessivi sforzi. Ovviamente si potrà aumentare la percentuale, ma il consiglio è di di iniziare a risparmiare almeno il 10%, che è una somma ragionevole, alla portata di tutti e che permetterà di così di creare le condizioni per una nuova abitudine.

Per riuscire a rispettare i nostri progetti di risparmio può può venirci in soccorso un conto a zero spese come quello di illimity.

Con il suo servizio di digital banking, illimity permette infatti di aprire un conto 100% online, che si può gestire facilmente anche da smartphone o tablet e che include diverse funzionalità utili.

Tra queste la possibilità di creare dei progetti di risparmio scegliendo tra diversi metodi di accumulo con versamenti manuali o automatizzati.

Sui risparmi accumulati otterremo anche un una rendita dello 0,5% senza dover vincolare le somme depositate.

Inoltre illimity offre uno strumento automatico di analisi per visualizzare gli acquisti categorizzandoli per tipologia – con tanto di alert intelligenti e personalizzati per tenere sotto controllo le spese.

Cosa comprende il conto illimity SMART

Carta di debito internazionale Mastercard 0€

Bonifici SEPA in Italia e in Europa (paesi SEE) 0€

3 prelievi di contante gratuiti al mese con carta di debito in area Euro (minimo 100 euro) 0€

Versamenti di contanti nei supermercati convenzionati più vicini a te Commissione del 2%

Pagamento utenze (addebiti SDD) 0€

MAV/RAV, F24, Ricariche telefoniche 0€

Conto deposito Gratuito, incluso e con tassi vantaggiosi

Progetti di spesa Gratuiti, inclusi e con rendimento dello 0,50%

Vista aggregata di tutti i conti, anche di altre banche (illimity connect) Gratuito e incluso

e incluso Analisi delle spese e suggerimenti smart Gratuito e incluso

e incluso Possibilità di fare upgrade al Conto Plus Gratuitamente (con un click)

Per scoprire tutte le offerte di illimity ed aprire un conto a zero spese clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.