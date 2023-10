Risposte intelligenti di Google Chat: ora anche per Gruppi e Spazi

Hangouts era il servizio di messaggistica istantanea di Google che permetteva ai colleghi di lavoro di comunicare in modo rapido e semplice. Tuttavia, nel 2020, l’azienda ha annunciato la sua chiusura definitiva e la sostituzione con Google Chat, un nuovo servizio che sarebbe diventato obbligatoria entro un anno.

Da quel momento, Google Chat si è evoluto e migliorato, diventando una soluzione efficace e facile da configurare per le aziende che vogliono gestire la comunicazione interna. Uno dei suoi punti di forza è l’integrazione con Gmail, il servizio di posta elettronica più diffuso al mondo, che ne facilita ulteriormente la distribuzione e l’utilizzo.

Tuttavia, Google Chat aveva bisogno di un’aggiunta per facilitare il suo utilizzo in ambito lavorativo, e ora è disponibile. Si tratta delle risposte intelligenti nelle conversazioni di gruppo e negli spazi. Come promemoria, una risposta intelligente, o risposta suggerita, è un messaggio proposto dall’intelligenza artificiale in base a quello appena ricevuto. Questa funzionalità è presente in altri sistemi di messaggistica come Google Messaggi, WhatsApp e Messenger di Facebook. Ad esempio, se si riceve “Ciao, come stai?”, l’applicazione suggerirà come risposta: “Bene, e tu?” e altre varianti.

In Google Chat, pur essendo orientata ai gruppi di lavoro, le risposte suggerite non erano attive nelle conversazioni di gruppo. Ora questa funzione offre la possibilità di risparmiare tempo. “Confermiamo la riunione di domani?”, “Chi ha completato il file xxx?”, “Ci ritroviamo per il pranzo?”… Questi sono solo alcuni esempi di domande frequenti a cui l’intelligenza artificiale consentirà di rispondere con un semplice clic, tenendo conto che si può anche scegliere un suggerimento e modificarlo prima di inviarlo.

Per il momento, le risposte intelligenti sono possibili in qualsiasi tipo di conversazione solo sull’interfaccia web di Google Chat. La distribuzione sull’applicazione Android dovrebbe seguire a breve. Per attivare le risposte intelligenti, se in precedenza erano state disattivate, è necessario accedere alle impostazioni della messaggistica e selezionare la voce Risposta suggerita.