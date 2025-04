Risveglio di primavera per Google Pixel 9 Pro, ora con 390€ di sconto

Un top di gamma eccellente e dal colore così delicato da ammaliarti. Google Pixel 9 Pro è uno smartphone creato per chi vuole osare e soprattutto per chi vuole un prodotto che acquisti oggi ma anche tra un paio di anni è ancora funzionante e veloce come il primo giorno. Disponibile in versione Rosa Quarzo a soli 860 euro su Amazon, è un’occasione perché gode di uno sconto di 339€. Se hai Amazon Prime e sei anche studente, ottieni un extra ribasso di cinquanta euro.

Google Pixel 9 Pro, tutte le specifiche su questo gioiello

Ti conquista a prima vista con un’estetica straordinaria e finalmente un modulo fotocamera diverso dal solito. Sì, è sollevato ma quantomeno ha un’estetica che non cozza con tutto il resto come, ad esempio, spessore sottile, angoli arrotondati e una colorazione così delicata da risultare perfetta. Google Pixel 9 Pro è uno smartphone top di gamma da prendere assolutamente in considerazione.

La potenza è straordinaria ma non crea eccessi soprattutto nella forma perché con il suo display OLED Super Actua da 6,3 pollici in mano rimane compatto. Lo usi alla perfezione anche con una sola mano e non perdi alcun dettaglio grazie sia alla risoluzione avanzata che a dei colori splendenti e vividi. Il processore Tensor G4 attribuisce una scorrevolezza e una fluidità ad ogni gesto, dal più quotidiano al più particolare e poi fa la differenza l‘intelligenza artificiale. Quest’ultima entra molto in gioco nel comparto fotografico multiplo con obiettivo principale da 50Mp e da 42Mp sull’anteriore. Scatta foto, registra video e poi editali con funzioni avanzate per eliminare disturbi, scegliere le versioni migliori e così via. Lo smartphone è sbloccato.

Con 860 euro su Amazon, Google Pixel 9 Pro è un device di cui non dubitare. Acquistalo ora con uno sconto di 339€, se hai Prime Student ottieni un extra sconto di 50€ e paghi appena 810€.