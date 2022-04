Ritorno allo Spazio su Netflix, con Elon Musk

Chi vuole saperne di più a proposito delle ambizioni di Elon Musk e di SpaceX in termini di esplorazione spaziale, da ieri ha a disposizione il documentario Ritorno allo Spazio in streaming su Netflix. Una full immersion da oltre due ore nella visione della società che intende portare il genere umano su Marte.

Per la prima volta, i registi premiati agli Oscar Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin (Free Solo – Sfida estrema, The Rescue) puntano le macchine da presa verso il cielo per immortalare la motivante ascesa di SpaceX e lo sforzo ventennale di Elon Musk di riavviare le ambizioni americane per il turismo spaziale.

Il documentario non tratta solo di tecnologia, ma pone l’accento anche su chi compone l’equipaggio a terra e a bordo. Tra i protagonisti, i veterani Bob Behnken e Doug Hurley della NASA volati a bordo della Stazione Spaziale Internazionale con la missione Crew Demo 2, la prima USA dopo la chiusura del programma Shuttle.

Questo documentario offre un raro scorcio della prima missione con equipaggio partita dagli Stati Uniti dal ritiro dello Space Shuttle nel 2011 e presenta un ritratto intimo degli ingegneri e astronauti selezionati per questo momento storico. Seguendo i veterani della NASA Bob Behnken e Doug Hurley insieme alle loro famiglie fino al momento del decollo, Ritorno allo Spazio accompagna gli spettatori in questo viaggio emozionante verso la Stazione Spaziale Internazionale e all’interno del controllo missione con Musk, dove il team di SpaceX cerca di farli rientrare sulla Terra con un drammatico ammaraggio.

Rimanendo in tema SpaceX, nei giorni scorsi la società ha deciso di posticipare la missione Ax-1 con un equipaggio composto esclusivamente da privati. Le cause sono da ricercare nei problemi riscontrati durante i test del razzo Space Launch System. In programma per oggi, può essere seguita in diretta streaming.