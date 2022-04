Elon Musk: Tesla Cybertruck in vendita nel 2023

Sarà per la crisi dei chip o forse per la necessità di apportare modifiche in corsa a un progetto unico nel suo genere, ma Tesla Cybertruck non arriverà sul mercato con le tempistiche annunciate in sede di presentazione. Il debutto del pick-up elettrico è stato rimandato più volte, l’ultima solo pochi mesi fa. Ora è direttamente Elon Musk a esporsi per fissare una data definitiva: il 2023.

Tesla Cybertruck nel 2023, parola di Elon Musk

Il CEO, da qualche giorno uomo chiave anche nel CdA di Twitter, lo ha reso noto durante l’inaugurazione del nuovo impianto Giga Texas. Sul palco, alle sue spalle, il veicolo. Rispetto alle prime versioni si registrano alcuni cambiamenti degni di nota. Uno riguarda la presenza di un tergicristallo enorme, un altro la totale assenza di maniglie sulle porte: saranno in grado di riconoscere il proprietario e interpretare le sue intenzioni, aprendosi al momento giusto. L’evento è visibile in forma integrale in streaming qui sotto o su YouTube.

Annunciato inizialmente nel novembre 2019, il veicolo ha un design dichiaratamente ispirato a quello dei mezzi visti nella pellicola cult Blade Runner di Ridley Scott. Il lancio, previsto in un primo momento per il 2021, è stato prima rinviato al 2022 e poi (si spera per l’ultima volta) al 2023.

Cybertruck non sarà l’unica novità dell’automaker a esordire il prossimo anno. Toccherà anche a Tesla Semi, il camion 100% elettrico per la movimentazione delle merci svelato a fine 2017. Sempre nel 2023, prenderà il via la produzione del robot umanoide mostrato in un evento nell’agosto 2021.

L’evento di inaugurazione si è aperto con uno show di droni nel buio del cielo sopra l’impianto. All’improvviso, centinaia di unità si sono allineate per disegnare la mascotte di Dogecoin. Immediata la reazione della crypto, con una frenetica attività di trading che ha spinto il valore a far registrare un incremento importante.