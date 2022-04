C'è un Dogecoin che vola sulla Tesla Giga Texas

Non solo auto elettriche e guida autonoma tra i protagonisti dell’evento Cyber Rodeo organizzato da Tesla per inaugurare il nuovo impianto Giga Texas. Prima che Elon Musk salisse sul palco, centinaia di droni hanno illuminato il cielo sopra la struttura, disegnando tra le altre cose la mascotte di Dogecoin.

Chi investe in DOGE ben conosce la parabola di questa valuta e ben sa il ruolo che Elon Musk ha avuto negli alti e bassi della sua storia recente. Quanto accaduto durante l’evento non è che l’ennesima benzina gettata sul fuoco, dunque, per un rapporto pieno di adrenalina tra il fondatore Tesla e la valuta del “to the moon“.

L’intero show è disponibile in streaming su YouTube.

La mascotte di Dogecoin (DOGE) nel cielo sopra Tesla

Il buon Elon non è mai timido nelle proprie “trollate” ed è così che la comparsa di questa figura nel cielo non poteva passare inosservata:

Il tutto è avvenuto tramite l’utilizzo di droni illuminati che hanno disegnato nel cielo notturno una serie di profili dal grandissimo effetto scenico. Ad un certo punto, tra il “wow” dei presenti, compare improvvisamente la mascotte che nessuno immaginava in quel contesto fortemente incentrato sul mondo Tesla:

Per quale motivo far comparire il simbolo del Dogecoin? Quale nesso lega questa comparsata con lo show che da lì a poco Musk avrebbe tenuto all’interno del Cyber Rodeo? Interrogativi irrisolti, in realtà, in pieno stile Musk. In questo momento, in ogni caso, la criptovaluta è scambiata a 0,150544 dollari, dopo aver guadagnato il 3% circa nelle ultime 24 ore (fonte CoinDesk) e con una forte impennata proprio in corrispondenza con l’immagine sul cielo della Giga Gactory.

Nell’occasione, Elon Musk ha confermato l’arrivo sul mercato del pick-up elettrico Cybertruck entro il 2023, lasciando intendere come l’incedere del mondo Tesla sia pronto ad una nuova fase di accelerazione. La stessa Tesla che ad un certo punto ha anche accettato i pagamenti in Bitcoin per poi allontanarsene per questioni legate alla sostenibilità ambientale, ora porta un Dogecoin nel cielo e lascia immaginare future integrazioni o almeno ulteriore hype.

Il CEO del gruppo è da qualche giorno impegnato anche su un fronte inedito, quello di Twitter. Dopo essere diventato il maggior azionista della società ha fatto il suo ingresso nel consiglio di amministrazione, promettendo subito di animarlo a modo suo. Tesla, Twitter e SpaceX, con un cagnolino che arriva, segna il territorio e scompare. Se non era soltanto una trollata, toccherà a Musk spiegare cosa possa significare tutto ciò.

