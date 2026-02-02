Ritrovare il cane smarrito con l'AI di Ring: come funziona

Search Party è una delle funzionalità più interessanti integrate nell’applicazione di Ring. Dove disponibile, permette di ritrovare un animale scomparso (cane o altro) grazie alle immagini catturate da chi ha una videocamera di sorveglianza nei dintorni, con l’aiuto dell’AI. Oggi il marchio annuncia che è accessibile da tutti, anche da chi non ha acquistato un dispositivo del suo catalogo.

Cani smarriti e AI: come funziona Search Party di Ring

È una buona notizia, come può immaginare chi ha provato la terribile sensazione di non veder più tornare a casa il proprio amico a quattro zampe. Stando a quanto dice il comunicato, dal lancio questa tecnologia ha già permesso di recuperare in media più di un cane al giorno. Di seguito le parole di Jamie Siminoff (Chief Inventor).

Prima di Search Party, il massimo che si potesse fare era guidare avanti e indietro per il quartiere, gridando il nome del proprio cane nella speranza di ritrovarlo. Ora, i proprietari di animali domestici possono mobilitare l’intera comunità, e le comunità hanno il potere di dare il loro contributo, per trovare gli animali smarriti in modo più efficace che mai. Ecco perché crediamo sia così importante rendere questa funzionalità disponibile a chiunque condivida un post su un cane smarrito in Neighbors.

Come funziona il sistema? Quando qualcuno segnala la scomparsa di un cane nell’app di Ring, chi nei dintorni ha una videocamera del marchio e partecipa all’iniziativa inizia automaticamente a cercare se è stato registrato, grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale. In caso di esito positivo, parte un avviso per il proprietario della videocamera, che a sua volta potrà condividere la segnalazione con chi sta cercando l’animale, eventualmente allegando il filmato.

La funzionalità Search Party non è attiva in Italia, né nel resto d’Europa. Nel vecchio continente sono in vigore regole più stringenti per quanto riguarda la videosorveglianza e più in generale la privacy.