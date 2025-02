Rivoluziona il tuo sito WordPress con l'IA con solo 1€/mese con IONOS

Dal suo avvento l’intelligenza artificiale ha avuto un impatto enorme soprattutto per i professionisti del web che hanno la possibilità di accedere a strumenti e opportunità prima inimmaginabili. Il problema è che spesso questi strumenti hanno costi importanti per i liberi professionisti e le web agency più piccole, che si ritrovano a non poter usare questi strumenti avanzati. Con IONOS c’è la possibilità di accedere a un servizio di hosting WordPress con strumenti IA integrati a un prezzo estremamente accessibile.

L’offerta per l’Hosting WordPress di IONOS

A solo 1€ al mese per un anno (con uno sconto del 90%) IONOS mette a disposizione il suo piano Expand. È un piano rivolto ai siti web in forte crescita e che necessitano di caricamenti e backup giornalieri. Il piano include:

50 GB di spazio di archiviazione su SSD

RAM da 15 GB, 1vCPU

5 indirizzi e-mail inclusi

Sito web generato con l’IA

Chatbot con IA

Libreria di elementi

Dominio incluso

Certificato SSL incluso

SiteAnalytics

Aggiornamenti personalizzabili

Accesso via SSH, SFTP, WP-CLI

Protezione antimalware

Scansione delle vulnerabilità

Plugin di caching

Backup giornalieri con Jetpack

L’intelligenza artificiale inclusa nell’hosting IONOS consente di creare un sito web da zero in maniera rapida ma assolutamente professionale. Le nuove funzionalità IA includono la generazione di testi e immagini, la personalizzazione del contenuto del sito tramite i diversi moduli e l’accesso al chatbot con il quale interagire per risolvere qualsiasi tipo di problema e chiedere aiuto e consigli per migliorare le prestazioni del sito web.

Un hosting, quello di IONOS, che aggiunge queste funzionalità di intelligenza artificiale a un servizio estremamente eccellente. Con l’hosting di IONOS, infatti, si hanno siti web con velocità di caricamento triplicate (anche grazie all’hosting isolato e ai plugin di caching) e una grande sicurezza (backup giornalieri, protezione DDoS e scansioni di sicurezza giornaliere). Per chi ha la necessità di sviluppare e gestire un sito web veloce e sicuro IONOS è indubbiamente la scelta più conveniente.