 Rivoluzione nei multiplex del digitale terrestre
Altra rivoluzione nel digitale terrestre dove tutti i multiplex nazionali si sono aggiornati con l'inizio del nuovo mese con tante novità.
Il digitale terrestre non scherza. La piattaforma di intrattenimento gratuito, ricca di canali, si è di nuovo aggiornata apportando diverse novità all’interno dei multiplex nazionali e quindi delle frequenze. Aggiornare il tuo apparecchio è fondamentale per evitare problemi di segnale e sintonizzare tutti i canali sulle nuove frequenze disponibili.

I multiplex nazionali aggiornati sul digitale terrestre

Di seguito trovi tutti i multiplex nazionali aggiornati sul digitale terrestre.

  • MUX R RAI Piemonte, Lombardia, Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Lazio, Puglia e Basilicata Ch 30 (Freq 546 Mhz), Valle d’Aosta, Trento, Liguria, Campania e Sardegna Ch 43 (Freq 650 Mhz); Rieti e Arezzo Ch 45 (Freq 666 Mhz); Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria e Sicilia Ch 37 (Freq 602 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 2/3 — (Disponibili 19.91 Mbps)
    • Rai 1 HD (LCN 1)
    • Rai 2 HD (LCN 2)
    • Rai 3 TGR Regione (LCN 3)
    • Rai 3 TGR Regione (LCN 3)
    • Rai 3 TGR Regione (LCN 3)
    • Rai News 24 (LCN 48,548)
    • Rai 3 HD (LCN 103)
    • Rai 3 TGR Regione (LCN 8XX)
    • Rai 3 TGR Regione (LCN 8XX)
    • Rai 3 TGR Regione (LCN 8XX)
  • MUX A RAI Ch 26 (Freq 514 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 2/3 — (Disponibili 19,91 Mbps)
    • Rai 4 (LCN 21)
    • Rai 5 (LCN 23)
    • Rai Movie HD (LCN 24,524)
    • Rai Premium (LCN 25)
    • Rai Gulp (LCN 42)
    • Rai YoYo (LCN 43)
    • Rai Sport HD (LCN 58)
    • Rai Scuola HD (LCN 146)
    • Rai 4 HD (LCN 521)
    • Rai Premium HD (LCN 525)
    • Rai Storia HD (LCN 554)
    • Rai Radio 1 (LCN 701)
    • Rai Radio 2 (LCN 702)
    • Rai Radio 3 (LCN 703)
    • Rai GR Parlamento (LCN 704)
    • Rai Isoradio (LCN 705)
    • Rai Radio 3 Classica (LCN 706)
    • Rai Radio Kids (LCN 707)
    • Rai Radio Live Napoli (LCN 708)
    • Rai Radio Techete’ (LCN 709)
    • Rai Radio Tutta Italiana (LCN 710)
    • Rai Radio 1 Sport (LCN 711)
    • No Name Radio powered by Rai (LCN 712)
  • MUX B RAI DVB-T2 Ch 40 (Freq 626 Mhz) – P:32K QAM256 I.G 1/8 Fec 3/4 — (Disponibili 36,50 Mbps)
    • Rai 4 HD (LCN 21)
    • Rai Premium HD (LCN 25)
    • Rai News 24 HD (LCN 48)
    • Rai Storia HD (LCN 54)
    • Rai Scuola HD (LCN 57)
    • Rai 4K (LCN 101)
    • Rai Play (LCN 201)
    • Rai Radio 2 Visual HD (LCN 202)
    • Rai Play Sound (LCN 203)
    • Rai 1 HD (provvisorio) (LCN 501)
    • Rai 2 HD (provvisorio) (LCN 502)
    • Rai 3 HD (provvisorio) (LCN 503)
    • Rai 5 HD (LCN 523)
    • Rai Movie HD (LCN 524)
    • Rai Gulp HD (LCN 542)
    • Rai YoYo HD (LCN 543)
    • RTV San Marino (LCN 550)
    • Rai Sport HD (LCN 558)
  • MUX MEDIASET 1 Ch 46 (Freq 674 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)
    • Iris HD (LCN 22,522)
    • 27Twentyseven HD (LCN 27,527)
    • La5 HD (LCN 30,530)
    • Mediaset Italia2 HD (LCN 49,549)
    • TGCOM24 HD (LCN 51,551)
    • RADIO 105 (LCN 66,566)
    • R101 TV (LCN 67,567)
    • tivù la guida (LCN 500)
    • Radio R101 (LCN 771)
    • Radio Monte Carlo (LCN 772)
    • RADIO 105 (LCN 785)
    • VIRGIN RADIO (LCN 786)
  • MUX MEDIASET 2 Ch 36 (Freq 594 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)
    • QVC HD (LCN 32)
    • Cine34 HD (LCN 34,534)
    • Focus HD (LCN 35,535)
    • TOPcrime HD (LCN 39,539)
    • Boing (LCN 40,540)
    • Boing Plus (LCN 45,545)
    • Cartoonito (LCN 46,546)
  • MUX MEDIASET 3 Ch 38 (Freq 610 Mhz) (In Sardegna Ch 29 – 538 Mhz – 38 – 610 Mhz; in Sicilia Ch 24 – 498 Mhz; in Calabria Ch 24 – 498 Mhz, escl. Cosenza e Crotone) – QAM64 I.G 1/4 Fec 3/4 — (Disponibili 22,39 Mbps)
    • Rete4 HD (LCN 4,104,504)
    • Canale5 HD (LCN 5,105,505)
    • Italia1 HD (LCN 6,106,506)
    • 20 Mediaset HD (LCN 20,120,520)
    • Mediaset Extra HD (LCN 55,556)
    • Test HEVC main10 (LCN 200)
  • MUX D-FREE (MUX 3D-FREE) Ch 24, freq. 498 MHz in gran parte d’Italia, escluse varie regioni/province/postazioni insistenti/sconfinanti su fascia Tirrenica, segnatamente Liguria, parte Toscana Tirrenica, parte Umbria, parte Lazio, parte Campania, ove è irradiato sul ch. 23, freq. 490 MHz – QAM64 I.G 1/4 Fec 3/4 — (Disponibili 22,39 Mbps)
    • BOM CHANNEL (LCN 68)
    • CANALE 122 (LCN 122)
    • Lineagem (LCN 132)
    • ArteIN (LCN 133)
    • DELUXE 139 (LCN 139)
    • PADRE PIO TV (LCN 145)
    • FASCINO 147 (LCN 147)
    • PRIMASET (LCN 149)
    • EQUtv (LCN 151)
    • Tesory Channel (LCN 152)
    • FASCINO TV (FASCINO TV 157 HD) (LCN 157)
    • Canale 165 (FASCINO TV 165) (LCN 165)
    • ORLERTV (LCN 166)
    • CANALE168 (LCN 168)
    • CANALE169 (LCN 169)
    • PRIMA FREE (LCN 170)
    • AP CHANNEL (LCN 220)
    • IT CHANNEL (LCN 221)
    • RADIO ROMA NETWORK (LCN 222)
    • Italia Sera (LCN 223)
    • Amici Network (LCN 224)
    • Teleshopping (FASCINO 147) (LCN 225)
    • Tesory Channel (LCN 228)
    • Terre Euganee Channel (LCN 231)
    • CUSANO NEWS 7 (LCN 234)
    • GENIUS 240 (LCN 240)
    • SICILIA 242 (LCN 242)
    • PAROLE DI VITA (LCN 245)
    • BABEL (LCN 244)
    • BeJoy.kids (LCN 247)
    • 248 TV (LCN 248)
    • MATRIX TV ITALIA (LCN 249)
    • MOMENTO TV (LCN 251)
    • Radio Radio TV (LCN 253)
    • ADNPLAY (LCN 254)
    • Maria Vision (LCN 255)
    • Onair Italia (LCN 256)
    • Byoblu (LCN 262)
    • NTR RADIO 264 MUSIC TV (LCN 264)
    • ARTEORA TV (LCN 267)
    • 269ITALIA (AP CHANNEL) (LCN 269)
    • 2Settanta Tv (LCN 270)
    • Satisfaction TV (LCN 401)
    • My Plus Tv (LCN 402)
    • Nexum Channel (LCN 403)
    • RADIO BRESCIA – La Leonessa (LCN 787)
    • Radio Margherita Piu’ (LCN 825)
    • SUPERSIX (LCN 833)
  • MUX CAIRO DUE Ch 25 (Freq 506 Mhz) o Ch 33 (570 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 3/4 — (Disponibili 22,39 Mbps)
    • LA7 HD (LCN 7,107,507)
    • LA7CINEMA (LCN 29,229,529)
    • ITALIA 121 (LCN 121)
    • ARTE ITALIA 124 (LCN 124)
    • ARTE ITALIA 125 (LCN 125)
    • ITALIA 126 (LCN 126)
    • ITALIA 127 (LCN 127)
    • ITALIA 134 (LCN 134)
    • ITALIA 135 (LCN 135)
    • ITALIA 136 (LCN 136)
    • ITALIA 142 (ITALIA 136) (LCN 142)
    • ITALIA 143 (ITALIA 135) (LCN 143)
    • ITALIA 148 (ITALIA 127) (LCN 148)
    • ITALIA 154 (ITALIA 136) (LCN 154)
    • ITALIA 155 (ITALIA 134) (LCN 155)
    • ITALIA 156 (ARTE ITALIA 124) (LCN 156)
    • ITALIA 159 (ITALIA 127) (LCN 159)
    • ITALIA 160 (ARTE ITALIA 125) (LCN 160)
    • ITALIA 161 (ITALIA 121) (LCN 161)
    • ITALIA 164 (ITALIA 134) (LCN 164)
    • FRANCE 24 (LCN 241)
    • LA7 Test (LCN 829)
    • Caccia e Pesca (LCN 888)
    • LA7 TEST (LCN 907)
    • LA7 Servizi on demand (LCN 929)
    • LA7 on demand (LA7 HD) (LCN 997)
    • LA7 TEST (LCN 998)
    • LA7CINEMA TEST (LA7CINEMA HD) (LCN 999)
  • MUX PERSIDERA1 Ch 44 (Freq 658 Mhz) o Ch 32 (562 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)
    • NOVE (LCN 9,109,509)
    • Italia 53 (Casa Italia 53) (LCN 53)
    • HGTV – Home&Garden (LCN 56)
    • Discovery Turbo (LCN 59)
    • SPORTITALIA HD (LCN 60,560)
    • iL61 (LCN 61,561)
    • ALMA TV (LCN 65,565)
    • Deejay TV HD (LCN 69,569)
    • ITALIA CHANNEL (LCN 123)
    • GOLD TV ITALIA (LCN 128)
    • LA 4 ITALIA (LCN 129)
    • CHANNEL 24 (LCN 130)
    • RETE ITALIA (LCN 131)
    • GOLD INVEST TV (LCN 137)
    • STARMARKET (LCN 140)
    • Italia 141 (Italia 53) (LCN 141)
    • CANALE 144 (LCN 144)
    • Italia 150 (Italia 53) (LCN 150)
    • TV 153 (CANALE 162) (LCN 153)
    • CANALE 162 (LCN 162)
    • PROMO FOOD (CHANNEL 24) (LCN 204)
    • PROMO TRAVEL (STARMARKET) (LCN 205)
    • PROMO HOME (RETE ITALIA) (LCN 206)
    • PROMO LIVING (GOLD INVEST TV) (LCN 207)
    • PROMO LIFE (STARMARKET) (LCN 208)
    • PROMO SHOPPING (STARMARKET) (LCN 209)
    • CANALE 230 (LA 4 ITALIA) (LCN 230)
    • CANALE 232 (CHANNEL 24) (LCN 232)
    • CANALE 237 (RETE ITALIA) (LCN 237)
    • PROMO KIDS (STARMARKET) (LCN 238)
    • CANALE 243 (STARMARKET) (LCN 243)
    • PROMO SPORT (GOLD TV ITALIA) (LCN 250)
    • CANALE 263 (CANALE 162) (LCN 263)
    • RDS Social TV (LCN 265)
    • Radio Capital (LCN 713)
    • Radio Deejay (LCN 714)
    • Radio m2o (LCN 715)
    • RDS 100% GRANDI SUCCESSI (LCN 724)
    • Radio Maria (LCN 789)
  • MUX PERSIDERA2 Ch 48 (Freq 690 Mhz) o Ch 42 (Freq 642 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)
    • TV8 HD (LCN 8,108,508)
    • Cielo (LCN 26)
    • TV2000 (LCN 28,528)
    • K2 (LCN 41)
    • frisbee (LCN 44)
    • Super! (LCN 47)
    • Sky TG24 (LCN 50)
    • SUPERTENNIS (LCN 64)
    • RadioItaliaTV (LCN 70,570)
    • RADIO KISS KISS TV (LCN 158)
    • VH1 (LCN 167)
    • IlSole24ORE TV (LCN 246)
    • inBlu2000 (LCN 728)
    • RADIO VATICANA ITALIA (LCN 733)
    • R Italia SMI (LCN 770)
    • TV8 News On Demand
  • MUX PERSIDERA3 Ch 47 (Freq 682 Mhz) o Ch 45 (Freq 666 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)
    • Real Time (LCN 31)
    • Food Network (LCN 33)
    • RTL 102.5 (LCN 36)
    • Discovery (LCN 37,537)
    • GIALLO (LCN 38)
    • DMAX (LCN 52)
    • DONNA SPORT TV (DONNA TV) (LCN 62,562)
    • CS24.LIVE (CANALE 63) (LCN 63)
    • TELECAMPIONE (LCN 138)
    • CANALE 163 (ODEON 24) (LCN 163)
    • WELCOME IN (LCN 226)
    • CANALE 227 (LCN 227)
    • RTL 102.5 CALIENTE (LCN 233,533)
    • CANALE 235 (LCN 235)
    • Man-ga (LCN 236)
    • GAMBERO ROSSO (LCN 257)
    • RADIOFRECCIA (LCN 258,532)
    • BIKE (LCN 259)
    • URANIA (LCN 260)
    • DR PALMAS TV (LCN 261)
    • RADIO ZETA (LCN 266,531)
    • CANALE 268 (LCN 268)
    • MALPENSA 24 HD (LCN 410)
    • IMPRESE (LCN 412)
    • ITALIAN FISHING TV (LCN 441)
    • ARTE E CULTURA (ARTE ATELIER HD) (LCN 455)
    • AutoMoto (LCN 510)
    • RTL 102.5 (LCN 736)
    • RADIO ZETA (LCN 737)
    • RADIOFRECCIA (LCN 738)
    • RTL 102.5 TRAFFIC (LCN 739)
    • RTL 102.5 BEST (LCN 740)
    • RTL 102.5 NAPULE’ (LCN 741)
    • RTL 102.5 DISCO (LCN 742)
    • RTL 102.5 CALIENTE (LCN 743)
    • RTL 102.5 BRO&SIS (LCN 744)
    • CLASS CNBC (LCN 828)
    • CLASS TV MODA (LCN 883)

Pubblicato il 4 mag 2026

Osvaldo Lasperini
4 mag 2026
