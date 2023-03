Ultimi posti: un road show per la Unified Communication

Se è vero che cloud e Unified Communication sono le due strade maestre per portare le aziende italiane nel futuro (dotandole di quell’efficienza, quell’elasticità e quell’affidabilità di cui il mercato ha bisogno), il road show organizzato da Vianova e Kalliope è più di una semplice opportunità. Nelle cinque tappe organizzate dai due gruppi, infatti, c’è un laboratorio progettuale che intende sposare i migliori talenti del comparto per dar vita ad un’offerta quanto più ampia e capillare sul territorio.

Il road show sta per partire e restano a disposizione gli ultimi posti (iscriviti qui). Queste le tappe del percorso:

Pisa – 12 aprile

Milano – 13 aprile

Bologna – 18 aprile

Roma – 19 aprile

Napoli – 20 aprile

Ogni tappa sarà occasione di incontro e approfondimento per comprendere quali opportunità si stiano mettendo sul piatto. L’obiettivo, infatti, è quello di far crescere il numero delle aziende servite da reti e piattaforme capaci, consolidate e affidabili, pronte a mettersi a disposizione per la transizione digitale di tutte quelle PMI che ancora non hanno saputo ricavare valore da telefonia, centralini in cloud e altre risorse essenziali per una miglior organizzazione del lavoro.

L’opportunità

Il road show (qui tutti i dettagli) chiama a raccolta le aziende già attive nel ramo ICT ed i Managed Service Provider, ossia tutte quelle entità che dalla partnership con Vianova e Kalliope possono ricavare un aumento del proprio business: è questo il profilo ideale per i dealer che le due aziende stanno cercando.

La proposta è chiara e sarà illustrata dal vivo in occasione delle cinque tappe sul territorio:

contratto plurimandatario

compensi ricorrenti

nuova offerta Voce SIP Trunk

nuova offerta Dati Connect

centralino telefonico in Cloud

supporto di un Area Manager specializzato

assistenza tecnica in tempo reale durante interventi in sede e installazioni

formazione tecnica e commerciale

Quella che si vuole sviluppare, infatti, è una rete di maggiori potenzialità che sappia andare ad intercettare (con logica win-win) un trend che i numeri descrivono in modo esplicito:

il 50% degli acquisti di tecnologie digitali vengono effettuati tramite operatori di telecomunicazioni

degli di vengono effettuati tramite di il settore UCaaS crescerà del 16% all’anno da qui al 2026

all’anno da qui al 2026 l’ integrazione dei servizi Mobile con soluzioni UCC viene considerata cruciale dal 75% delle imprese

dei servizi Mobile con viene considerata cruciale dal delle imprese nel corso del 2022 il mercato della telefonia in Cloud in Europa è cresciuto dell’87% raggiungendo un valore complessivo di 7 miliardi

I margini di crescita sono dunque ampi, purché si abbia la possibilità di attingere a servizi affidabili, brand di alta reputazione e assistenza di qualità. Sono esattamente queste le caratteristiche che Vianova e Kalliope mettono a disposizione, forti di un mercato consolidato e di un rapporto stretto e fidelizzato con la clientela già attiva.

Il road show ha posti limitati e funge da collettore di interesse per capire quali siano gli interessi reciproci da poter mettere a fattor comune. Tutte le aziende interessate possono iscriversi ora e garantirsi un posto in una delle cinque tappe previste, regalando così alla propria impresa una nuova opportunità da poter esplorare.

In collaborazione con Vianova