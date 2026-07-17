Roblox lancia Build per creare giochi dal telefono con un prompt AI

Basta scrivere: Facciamo un gioco di avventura accogliente ambientato in una foresta fitta. e Roblox genera il gioco. Meccaniche di gameplay, ambiente, personaggi, stile visivo, suoni, tutto da un prompt di testo. Poi si modifica e si condivide con gli amici. Dal telefono, senza una riga di codice.

Si chiama “Build.” È il Fable 5 che genera videogiochi da un singolo prompt, ma dentro Roblox, su mobile, per utenti a partire dai nove anni.

Come funziona Build di Roblox

Build trasforma prompt testuali in giochi di base usando modelli AI, sia open-source che proprietari di Roblox. L’utente descrive il gioco che vuole e l’AI genera una prima versione. L’utente può modificare, personalizzare, e, naturalmente, condividere.

Roblox sta anche sviluppando agenti AI che aiuteranno i creator nel playtesting e nell’analisi dei dati, in arrivo nei prossimi mesi. Più un nuovo modello di generazione scene capace di creare intere scene 3D editabili e giocabili da un singolo prompt.

Il problema dell’AI slop

Il 52% dei professionisti dell’industria dei videogiochi ritiene che l‘AI generativa abbia un impatto negativo sul settore, secondo il sondaggio dello State of the Game Industry alla Game Developers Conference. Molti temono che la creazione tramite prompt testuali renda troppo semplice pubblicare nuovi giochi, saturando il mercato con titoli poco originali e di bassa qualità.

Roblox dice di avere una risposta: i giochi AI verranno classificati in base alla retention dei giocatori, lo stesso sistema usato per tutti gli altri giochi. Perciò se nessuno ci gioca, nessuno lo trova.

Disponibilità

Build entra in alpha pubblica il 28 luglio, disponibile in Nuova Zelanda per utenti dai 9 anni con età verificata. Chi ha 16 anni o più potrà pubblicare le proprie creazioni per un pubblico globale. Versione base gratuita, opzioni a pagamento disponibili.