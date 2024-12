Robocall e telemarketing incessanti? Questo nuovo servizio li blocca tutti

Il telemarketing selvaggio e le incessanti chiamate di spam sono diventati un incubo per milioni di persone. Non solo disturbano la quotidianità, ma possono anche rappresentare un rischio. Ma c’è una buona notizia: una nuova soluzione che promette di restituire ai consumatori il controllo delle loro informazioni personali. Parliamo di Incogni, un servizio pensato proprio per ridurre significativamente il volume di chiamate, email e messaggi indesiderati. Puoi sottoscriverlo, ora, al 50% di sconto in occasione del Black Friday.

Cinque fasi per sradicare il fenomeno

Email indesiderate, truffe telefoniche e attacchi di phishing sono sempre più diffusi. Quando le robocall sembrano non avere più fine, ecco che entra in gioco Incogni, in cinque semplici fasi:

Scansione iniziale: Incogni analizza i siti che raccolgono e vendono informazioni personali e invia richieste di rimozione;

iniziale: Incogni analizza i siti che raccolgono e vendono informazioni personali e invia richieste di rimozione; Rimozione automatizzata: le richieste vengono inviate ai broker di dati per eliminare i tuoi dati dalle loro banche dati;

automatizzata: le richieste vengono inviate ai broker di dati per eliminare i tuoi dati dalle loro banche dati; Monitoraggio continuo: il sistema rispedisce richieste periodiche per garantire che i dati non vengano raccolti nuovamente;

continuo: il sistema rispedisce richieste periodiche per garantire che i dati non vengano raccolti nuovamente; Espansione costante del database: nuovi broker vengono aggiunti regolarmente alla lista di monitoraggio per garantire una protezione completa e aggiornata;

costante del database: nuovi broker vengono aggiunti regolarmente alla lista di monitoraggio per garantire una protezione completa e aggiornata; Report dettagliati: gli utenti ricevono aggiornamenti regolari per rimanere informati sui progressi.

Cosa puoi aspettarti dopo aver sottoscritto Incogni? Meno chiamate ed email indesiderate, grazie alla rimozione dei tuoi dati dai database. Maggiore sicurezza online, perché meno informazioni personali sono accessibili online. Al tempo stesso, sarai meno rintracciabile online da aziende e malviventi.

In occasione del Black Friday, è disponibile una nuova promozione: sconto del 50% sull’abbonamento annuale a Incogni, pari a soli 6,99 euro al mese. Una piccola spesa, per aiutarti a riprendere il controllo dei tuoi dati personali. E per limitare, finalmente, il fenomeno del telemarketing selvaggio che esaspera milioni di italiani.