Roborock F25 ACE Pro è un asso di fatto: lava e aspira con sconto 15%

Roborock F25 ACE Pro è un lavapavimenti e aspirapolvere senza fili. Questo elettrodomestico ti fa pulire i pavimenti con una sola passata, rendendo le pulizie semplici, veloci e soprattutto senza fatica. Si usa come un più classico aspirapolvere, ma è tutto smart con tanto di app sullo smartphone e di un sistema di autopulizia integrato. Tanta autonomia e potenza da parte sua, persino il prezzo è un affare. Approfitta dello sconto del 15% su Amazon per un affare tutto personale e compralo subito a soli 549€. Questo è l’investimento che ringrazierai di aver fatto.

Lavapavimenti e aspirapolvere: doppia azione in un solo elettrodomestico

Ottimizzare le pulizie in casa è un gioco da ragazzi. Le nuove tecnologie ti consentono di ottenere il massimo e Roborock F25 ACE Pro ne è l’esempio. Scegliendo questo elettrodomestico di ultima generazione, semplifichi le pulizie e soprattutto rimuovi la fatica dalla tua routine quotidiana. Come si utilizza questo dispositivo? Passandolo per casa come se fosse un più classico aspirapolvere, con la sola differenza che combina due azioni in un solo passaggio. Aspira e lava tutti i tuoi pavimenti, rendendoli puliti fin in profondità. ACE Pro è intelligente? La risposta è sì, grazie sia ad un sensore che rileva il grado di sporcizia che all’app per il tuo smartphone. In questo modo puoi gestire le operazioni da remoto e controllare la sua pulizia.

I vantaggi nell’avere Roborock F25 ACE Pro a casa

Oltre ad una facilità di utilizzo, l’elettrodomestico Roborock include al suo interno tante caratteristiche da non sottovalutare. Trattandosi di un prodotto senza fili, anzitutto è importante guardare quanta autonomia ti offre. Ci pulisci tutta la casa? Persino due volte con un’autonomia fino a 60 minuti e una copertura di 545 metri quadrati.

Tra le altre caratteristiche trovi:

potenza di aspirazione da 25000 Pa;

struttura antigroviglio JawScrapers;

Pulizia con sistema JetFoaming che sprizza, spazza ed elimina lo sporco ostinato;

autopulizia a 95°C della spazzola;

asciugatura a 95°C in soli 5 minuti;

design per pulizia dei bordi su entrambi i lati;

sistema pieghevole a 180° per raggiungere ogni zona.

Lo sconto di Amazon

Per approfittare dello sconto del 15%, non perdere un secondo in più. Collegati ora su Amazon e compra il tuo Roborock F25 ACE Proa soli 549€ mettendolo in carello al più presto.