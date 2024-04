Roborock Q5 Pro aspira e lava casa con prestazioni WOW e movimento SMART

Un robot che ne vale assolutamente la pena. Roborock Q5 Pro è un aiutante provetto che messo in casa fa la differenza, con le sue tecnologie avanzate è in grado di pulire i pavimenti come se lo stessi facendo tu in prima persona facendoti ottenere, quindi, risultati garantiti. Comodo da gestire, facile da imparare, perfetto da acquistare.

Roborock Q5 Pro, il robot su cui puntare

Ormai il mercato dei robot è quasi saturo. Esistono così tanti marchi e modelli che se anche hai il desiderio di acquistarne uno, sei immediatamente confuso su quale scegliere. Durante questi anni ho imparato una cosa: il risparmio non sempre è guadagno. Esistono modelli economici che sono ottimi? Senza ombra di dubbio ma se vuoi prestazioni avanzate, è meglio risparmiare qualche mese in più e puntare a un prodotto come Roborock Q5 Pro che in offerta ha un prezzo onesto ed ha tutto ciò che ti occorre.

Lo controlli con applicazione o con la voce perché è compatibile anche con Amazon Alexa e Google Assistant. La caratteristica che lo rende ideale, tuttavia, è la presenza dello scanner LiDAR che gli permette di muoversi per casa come se avesse occhi propri. Scannerizza l’ambiente, lo ricostruisce in una mappa sul tuo smartphone ed evita ostacoli e mobili sotto cui non può infilarsi con una sola mossa.

Sfrutta la potenza di 5500PA per annientare ogni genere di sporcizia, anche peli e capelli. Se attivi il lavaggio ti basta montare il pannetto in microfibra e riempire il serbatoio da 180ml.

Insomma, con la sua autonomia pulisce tutta casa in un colpo.

