roborock Q5 Pro pulisce casa a prezzo regalo con il Black Friday 2024

Se vuoi tornare a casa e trovare tutto pulito senza dover tirare fuori l’aspirapolvere dopo una giornata pesante al lavoro, allora è arrivato il tempo di aggiungere un sistema di pulizia automatico nel tuo appartamento. Detta così sembra un po’ futuristica ma con roborock Q5 Pro effettivamente ti sembrerà di vivere in uno di quegli appartamenti super aggiornati che vedi nei film. Puoi acquistarlo soli 159,99€ su Amazon grazie allo sconto del 71% regalato dal Black Friday 2024.

roborock Q5 Pro, un sistema di pulizia automatico per la tua casa

Invece di tornare a casa e dover pulire i pavimenti, apri la porta e trova le superfici pulite come nuove. Con un elettrodomestico come roborock Q5 Pro è totalmente possibile grazie alla sua doppia funzione che non solo aspira ma lava anche i pavimenti.

Ha un design Slim che gli consente di infilarsi fin sotto i mobili e non lasciare neanche una zona scoperta. Ovviamente è dotato di sensori avanzati con cui si può spostare per l’appartamento senza difficoltà e soprattutto evitando degli ostacoli anche se non previsti.

Gestisci tramite l’applicazione quali stanze deve pulire e in che modo grazie alla mappatura che crei dopo la prima messa in funzione. Hai a disposizione una potenza di aspirazione pari a 5500Pa e un serbatoio dell’acqua da 180 ml i quali sono più che sufficienti per pulire fino a 240 minuti continuativi.

Puoi collegarlo anche al tuo assistente vocale come ad esempio Amazon Alexa per gestirlo e creare delle routine.

A soli 159,99€ su Amazon, roborock Q5 Pro è il robot aspirapolvere e lavapavimenti di cui non fare a meno. Approfitta immediatamente dello sconto del Black Friday 2024 per portarlo a casa.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano con un abbonamento Amazon Prime attivo.