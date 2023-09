Robot aspira e lava con tanto di stazione di ricarica: BOMBA Amazon

Per fare l’acquisto del secolo ti devo confessare che un robot aspirapolvere non è mai veramente completo senza la sua base di ricarica e svuotamento. Certo, i più comuni in commercio sono venduti con una basetta di ricarica e tu ti devi abbassare a fare il resto ma sai, c’è un gioiellino come Proscenic M9 che invece fa tutto in automatico.

Questo dispositivo è davvero unico nel suo genere quindi se cercavi qualcosa di simile sei proprio nel posto giusto. Doppiamente in offerta su Amazon lo porti a casa a soli 419€. Spunta il coupon e risparmia 140€ in totale.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Proscenic M9: il robot che aspira, lava e fa tutto il resto

Visto che il robot aspirapolvere serve a non dover sudare sette camicie quando si pulisce casa, anche la manutenzione deve essere semplificata. Per il massimo del comfort devi optare per un modello con stazione di svuotamento. Questa, oltre a funzionare come base di ricarica, offre la possibilità al tuo robot di pulirsi e svuotare i contenitori così da essere subito pronto all’utilizzo la volta dopo.

Proscenic M9 è un vero e proprio gioiello perché ha un sistema di navigazione di ultima generazione. Oltre a farti una mappa della tua casa da usare tramite app per scegliere modalità, luoghi e tipi di pulizia ha anche dimensioni ottimizzate per potersi infilare da qualunque parte.

Aspira e lava ma non in modo semplice. Al di sotto ha lo spazio per un doppio pannetto rotante per un lavaggio ancora più profondo e corretto.

Per quanto riguarda la gestione, invece, ha una sua applicazione ma puoi usare anche il controllo vocale visto che è compatibile con gli assistenti vocali.

L’autonomia ammonta 250 minuti sufficienti per coprire una casa da 250 metri quadrati.

Cosa aspetti? Collegati immediatamente su Amazon e acquista il tuo Proscenic M9 per avere un robot che non scherza. Prezzo finale di appena 419€ su Amazon con coupon.

Le spedizioni sono rapide e gratuite.

