Robot aspirapolvere e gli altri sconti Ecovacs per le Offerte di Primavera Amazon

Con l’arrivo della primavera, arriva anche un’ondata di sconti sui dispositivi tecnologici. Amazon ha lanciato una promozione speciale che include numerose offerte, tra cui quelle dedicate all’ecosistema Ecovacs. Tra i prodotti in sconto troviamo robot aspirapolvere, lavavetri intelligenti, tagliaerba smart e molto altro.

In questo articolo esploreremo le offerte più interessanti, concentrandoci in particolare sui dispositivi pensati per la pulizia domestica. Ricordiamo che le Offerte di Primavera di Amazon saranno disponibili fino al 31 marzo 2025, quindi è il momento ideale per approfittarne e trovare il prodotto più adatto alle proprie esigenze.

ECOVACS WINBOT W2 OMNI

Uno dei protagonisti di questa promozione è il WINBOT W2 OMNI, un avanzato robot lavavetri progettato per finestre di grandi dimensioni, comprese quelle più difficili da raggiungere. Questo dispositivo è dotato di tecnologia di pulizia ad alta precisione, memoria smart della posizione e un sistema di trazione antiscivolo, assicurando così un lavaggio efficiente e sicuro.

Rispetto alla versione precedente, il nuovo modello introduce miglioramenti come l’alimentazione doppia, che consente di ricaricare il robot mentre è in funzione, e un sistema di navigazione WIN-SLAM 4.0 aggiornato, con sette modalità di pulizia differenti. La potenza di aspirazione raggiunge i 5.500 Pa, garantendo una presa stabile su tutte le superfici.

Un altro punto di forza del Winbot W2 Omni è il suo sistema di sicurezza a 12 livelli che assicura una tenuta salda anche sulle superfici più complesse. Inoltre, la stazione portatile con batteria agli ioni di litio permette di utilizzare il robot anche in assenza di alimentazione diretta, rendendolo adatto a qualsiasi tipo di vetrata.

ECOVACS DEEBOT X8 PRO OMNI

Tra i robot aspirapolvere più avanzati troviamo il Deebot X8 Pro Omni, un dispositivo di fascia alta con tecnologie all’avanguardia. Il sistema di lavaggio istantaneo Ozmo Roller garantisce una pulizia costante del mocio durante l’uso, mentre la potenza di aspirazione arriva fino a 18.000 Pa, con una pressione al suolo di 4.000 Pa e una velocità di rotazione dei moci di 200 giri al minuto, assicurao la rimozione anche delle macchie più ostinate.

Grazie ai sensori TruEdge 3D e al sistema AIVI 3D 3.0 Omni-Approach, il robot naviga in modo intelligente evitando gli ostacoli e adattandosi all’ambiente circostante. Inoltre, l’intelligenza artificiale rileva le macchie e regola automaticamente la potenza di aspirazione. La stazione OMNI aggiornata integra una funzione di erogazione automatica del detergente.

Al termine della pulizia, il Deebot X8 Pro Omni ritorna alla base, dove i rulli, già lavati, vengono asciugati con aria calda a 63°C in sole due ore, evitando la formazione di odori. Infine, il nuovo assistente vocale YIKO-GPT permette di personalizzare l’esperienza di pulizia.

ECOVACS DEEBOT X5 OMNI

Il Deebot X5 Omni rappresenta un’ottima soluzione per la pulizia domestica. Con una potenza di aspirazione di 12.800 Pa e una spazzola principale extra-lunga da 200 mm, garantisce risultati eccellenti su ogni tipo di superficie. Il mop si solleva automaticamente di 15 mm quando rileva un tappeto, evitando che venga bagnato.

La tecnologia OZMO Turbo 2.0, combinata con il lavaggio ad acqua calda a 70°C, assicura una pulizia profonda e igienizzante. La stazione OMNI All-in-One gestisce svuotamento del serbatoio, lavaggio e asciugatura dei moci, oltre al riempimento del serbatoio d’acqua.

Grazie alla forma a D, il robot raggiunge con facilità anche gli angoli più difficili, mentre il sistema TrueDetect 3D 3.0 consente di evitare ostacoli con precisione. Compatibile con smartphone e smartwatch, offre un’esperienza d’uso pratica e intuitiva.

ECOVACS N20 PRO PLUS

L’Ecovacs N20 PRO Plus si distingue per la sua impressionante potenza di aspirazione di 8.000 Pa, combinata con un capiente serbatoio della polvere da 400 ml, perfetto per lunghe sessioni di pulizia. La sua batteria da 5200mAh garantisce un’autonomia fino a 300 minuti in modalità silenziosa, coprendo superfici fino a 550 m² con una sola carica.

Grazie alla tecnologia ZeroTangle, i capelli e i peli non si accumulano sulle spazzole, mentre il sistema di lavaggio OZMO Pro 2.0 assicura un’igienizzazione profonda. Il robot può superare ostacoli alti fino a 20 mm, adattandosi con facilità a qualsiasi pavimentazione domestica. Inoltre, il sistema di svuotamento automatico permette di utilizzarlo senza necessità di manutenzione fino a 45 giorni.

ECOVACS DEEBOT N30 PRO OMNI

Il Deebot N30 Pro Omni è progettato per offrire una pulizia efficace grazie alle tecnologie avanzate ZeroTangle 2.0, TrueEdge e Ozmo Turbo 2.0, che gli consentono di eliminare lo sporco e raggiungere anche gli angoli più difficili della casa. La sua stazione Omni semplifica le operazioni di pulizia, includendo un sistema di autopulizia automatica e funzioni di controllo intelligenti.

Questo modello è dotato di un innovativo sistema di lavaggio e asciugatura dei panni con acqua calda a 60°C e aria calda a 40°C. Un elemento distintivo è la presenza di un bastoncino detergente solido integrato, che si scioglie gradualmente nell’acqua per garantire pavimenti puliti per circa un mese. L’app Ecovacs Home permette di personalizzare le impostazioni di pulizia, regolando la potenza di aspirazione, il flusso d’acqua e le modalità di pulizia.

ECOVACS DEEBOT T30S COMBO COMPLETE

Per chi desidera una pulizia completa e versatile, il Deebot T30s Combo Complete rappresenta un’opzione eccellente. Con una potenza di aspirazione di 11.000 Pa e un mocio estensibile per raggiungere anche gli angoli più nascosti, garantisce risultati impeccabili. Il lavaggio con acqua calda a 70°C assicura un’igiene profonda, mentre la spazzola ZeroTangle riduce il rischio di accumulo di peli e capelli.

Il pacchetto Combo Complete include anche una scopa elettrica senza fili con tecnologia ciclonica e vari accessori, offrendo una soluzione completa per la pulizia della casa. Entrambi i dispositivi possono essere collegati alla stessa stazione di autosvuotamento, centralizzando e ottimizzando la gestione della pulizia domestica.

Questi sono solo alcuni dei dispositivi Ecovacs attualmente disponibili in offerta. Per scoprire tutte le promozioni attive, clicca sul banner qui sotto. Ricorda che la promozione è valida fino al 31 marzo 2025.

In collaborazione con Ecovacs