Robot aspirapolvere e lavapavimenti 4-in-1: folle sconto Amazon di 590 euro

Le offerte di fine anno di Amazon includono un super sconto su questo robot aspirapolvere e lavapavimenti. Dreame W10 può essere tuo al minimo storico con un risparmio di ben 590 euro sul prezzo di listino. Con disponibilità immediata, grazie alla spedizione Prime sarà a casa tua nel giro di pochissimi giorni.

Con Dreame W10 fare le pulizie non sarà mai stato così rilassante: le caratteristiche di questo Robot aspirapolvere

Dreame W10 nasce con l’idea di sollevarti per sempre dall’incombenza delle pulizie di casa. Parliamo di un robot aspirapolvere multifunzione, che ti garantisce anche funzioni di lavaggio e asciugatura automatica delle superfici.

Il robot è dotato di mocio integrato, mentre asciuga il pavimento con l’uso di un potente getto di aria calda che ti assicura una pulizia più sana ed efficace. Il tutto mantenendo un rumore d’esercizio davvero minimo, mentre la sua stazione include due grandi serbatoi pensati per dividere l’acqua pulita da quella sporca.

La funzione di aspirapolvere è affidata ad una potente spazzola a rullo lunga 19,2 centimetri e con una potenza di aspirazione pari a 4000 pa per rendere la pulizia ancora più efficace.

Il robot è dotato di una batteria dalla super capacità di 6400mAh per un tempo di lavoro massimo garantito di 170 minuti in modalità silenziosa. In ogni caso, l’apparecchio tornerà automaticamente alla base per garantirsi la ricarica di cui avrà bisogno per terminare il lavoro.

Con navigazione LDS Lidar Avanzata e algoritmi di ultima generazione, Dreame W10 è in grado di effettuare la scansione rapida, mappatura dinamica e accurata di tutto il percorso al fine di studiarsi un lavoro ragionevole ed efficiente. Include una varietà di impostazioni personalizzabili a seconda del tipo di superficie e delle tue esigenze.

Controllabile anche tramite Alexa, questo robot aspirapolvere può essere l’acquisto migliore per iniziare il nuovo anno. Lo sconto di quasi 600 euro lo rende praticamente obbligatorio se hai deciso di pulire per bene la tua casa senza occupartene più in prima persona.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.