Robot aspirapolvere e lavapavimenti a PREZZO REGALO (-100€)

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti di Mova è in offerta su Amazon a soli 189,99€. Attivando il coupon di 100€ concludi un affare portandoti a casa un elettrodomestico pazzesco.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Robot aspirapolvere e lavapavimenti: al tuo servizio sempre e comunque

Vuoi farti un regalo? Approfitta del coupon su Amazon e regalata un robot che ti aspira e lava tutta la casa senza che tu debba fare qualcosa. È l'occasione giusta per togliersi il sassolino nella scarpa ed esaudire il tuo desiderio.

Mova è un robot geniale che non solo elimina lo sporco più minuto da ogni angolo della tua abitazione, ma ripassa con il suo straccio umido per far splendere tutto in lungo e in largo.

Le sue dimensioni sono perfette perché gli permettono di aggirarsi all'interno dell'appartamento senza incontrare ostacoli e permettendogli d'infilarsi fin sotto i mobili. Non ti scordare che è dotato di sensori intelligenti così non va neanche a sbattere contro i piedi delle sedie, ad esempio, e non si ribalta davanti ad eventuali scale.

Infine, ti sarà utile sapere che lo puoi gestire con l'applicazione dedicata o sfruttare i comandi vocali se in casa hai un assistente vocale come Amazon Alexa.

Acquista subito il tuo robot aspirapolvere e lavapavimenti di Mova su Amazon a soli 189,99€. Attiva il coupon e risparmia istantaneamente 100€. Le spedizioni sono effettuate in appena 48 ore se sei abbonato Prime o gratuitamente se sei cliente standard e scegli le consegne nei punti di ritiro.