Robot aspirapolvere e lavapavimenti: addio alle pulizie

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti di LEFANT è in offerta su Amazon a soli 179,99€. Un esclusivo coupon di 80,00€ rende il prezzo di listino più conveniente.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio italiano.

Robot Aspirapolvere: cosa sapere su questo elettrodomestico

Il robot aspirapolvere è quel prodotto che ti consente di rimanere sul divano senza doverti preoccupare di pulire il pavimento. In particolar modo, questa versione di Lefant non solo aspira, ma lava al contempo così da assicurare la massima pulizia.

Le dimensioni della sua struttura sono perfette per permettergli di aggirarsi all'interno dell'abitazione senza problemi. Infatti il robot può pulire fin sotto ai mobili eliminando anche lo sporco più nascosto.

I sensori di movimento integrati al suo interno non solo evitano gli ostacoli, ma consentono di ottenere sullo smartphone una mappatura precisa dell'abitazione così da poter gestire le pulizie senza difficoltà. A sua volta, in ogni caso, il robot può essere gestito anche mediante telecomando che per mezzo degli assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Assistant.

Ultime caratteristiche da non sottovalutare sono la presenza di un'ottima batteria e della potenza di aspirazione da 2200PA con pulizia a 3 stadi.

Puoi acquistare il robot aspirapolvere e lavapavimenti di LEFANT su Amazon a soli 179,99€. Acquistalo oggi e ricevilo in appena 48 ore se possiedi una sottoscrizione Prime attiva. Altrimenti le spedizioni sono comunque gratuite ma operate in circa una settimana di tempo.

L'acquisto può essere effettuato anche a rate mediante il metodo di pagamento CreditLine di Confidis. Sceglilo in fase di pagamento per saperne di più.

Attiva il coupon di 80,00€ per ottenere lo sconto in carrello. La promozione ha validità fino al 1 luglio 2021 salvo esaurimento dei coupon disponibili.