Robot aspirapolvere e lavapavimenti Philips in SUPER SCONTO Amazon

Non è un genere di prodotto che trattiamo spesso in queste pagine, ma un’offerta così è difficile da ignorare. Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Philips HomeRun è in offerta su Amazon a 299 euro invece di 423: merito dello sconto già applicato in pagina e al coupon sconto da scontare per avere un ulteriore risparmio di 30 euro.

Robot aspirapolvere e lavapavimenti in offerta

Philips HomeRun 3000 sorprende con la sua potenza di aspirazione straordinaria, che raggiunge fino a 4000 Pa. Questo significa che il robot è in grado di affrontare lo sporco più ostinato, come briciole e polvere, lasciando i tuoi pavimenti perfettamente puliti.

Inoltre, il robot è dotato di un sistema intelligente che aumenta automaticamente la potenza di aspirazione su moquette o tappeti per catturare anche le particelle di polvere più sottili in profondità.

La navigazione non è mai stata così precisa ed efficiente grazie alla tecnologia LiDAR a 360°. Questo sistema laser permette al robot di scansionare la tua casa in modo completo e di pianificare un percorso ottimale in tutte le stanze, evitando ostacoli e raggiungendo anche gli angoli più difficili. Con un’altezza di soli 96 mm, il Philips HomeRun 3000 riesce a pulire anche sotto divani e letti, dove di solito è difficile arrivare.

Grazie all’app Philips HomeRun, puoi personalizzare la pulizia in base alle tue esigenze. Avvia il piano di pulizia che preferisci con un solo tocco nell’app, che è stata progettata per essere estremamente intuitiva e offre video tutorial passo dopo passo.

Questo robot non si accontenta solo di aspirare, ma può anche lavare i tuoi pavimenti in una sola passata, rimuovendo lo strato sottile di polvere accumulato ogni giorno. Otterrai pavimenti perfettamente puliti e piedi sempre puliti anche quando cammini scalzo per casa.

Non perdere l’opportunità di portare a casa il Philips HomeRun 3000 a un prezzo incredibile. Con il coupon l’offerta diventa ancora più allettante. Scegli la comodità e la pulizia impeccabile per la tua casa.

