Robot aspirapolvere e lavapavimenti: prezzo REGALO solo per oggi

Un bel robot aspirapolvere fa sempre comodo e questo di Proscenic, il 850T, è in promozione su Amazon per ancora qualche ora. Lo paghi appena 191,20€ e risparmi quasi cinquanta euro sul prezzo di listino. Un affare? Decisamente sì.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Proscenic 850T: il robot aspirapolvere che lava al posto tuo

Fare le pulizie in estate è stressante ma con un robot aspirapolvere è tutto più semplice. Il Proscenic 850T è un vero gioiellino che non solo fa tutto in automatico, ma ti lava persino i pavimenti senza tu debba muovere un dito.

Con una dimensione perfetta, si aggira per casa tua senza problemi. I diversi sensori al suo interno gli impediscono di bloccarsi in ostacoli, ribaltarsi o cadere dalle scale. In questo modo puoi stare tranquillo e fargli fare le sue pulizie anche quando non sei in casa fisicamente.

Lo comandi con applicazione, telecomando o servendoti degli assistenti intelligenti come Amazon Alexa e Google Assistant. Ovviamente è compatibile con entrambi.

La sua potenza di aspirazione è di 3000PA il che è un portento: tira via anche lo sporco più minuto in una passata e non devi preoccuparti di dovergli passare dietro con scopa e paletta. In più è perfetto anche se in casa hai animali domestici o tappeti perché pulisce qualunque superficie in modo assoluto.

La batteria integrata gli consente di pulire ambienti di medie dimensioni con una sola carica, ma nel caso in cui non dovesse farcela nessun timore: torna in automatico alla sua basetta di ricarica per essere sempre pronto all'azione.

Acquista subito il tuo robot aspirapolvere Proscenic 850T su Amazon a soli 191,20€. La promozione terminerà a breve, quindi non fartela scappare. In più lo ricevi in 48 ore se sei membro Prime e puoi decidere se pagarlo in un'unica soluzione o a rate con Confidis.